Derksen vindt dat Overmars nieuwe kans verdient bij Ajax

Marc Overmars
Foto: © Imago
22 november 2025, 11:26

Johan Derksen vindt dat Marc Overmars een tweede kans verdient bij Ajax, zo zegt hij bij Vandaag Inside. De voormalig technisch directeur, die onlangs aangaf niet open te staan voor een terugkeer naar Amsterdam, ligt opnieuw onder vuur door het verschenen boek ‘Het Ajax-DNA’.

In het boek van Het Parool-journalisten Jop van Kempen en Bas Soetenhorst kwamen nieuwe details over het gedrag van Marc Overmars boven de tafel. Het blijkt dat de oud-td flinke grenzen heeft overschreden in zijn periode bij Ajax, hoewel Derksen onlangs nog stelde dat de Amsterdamse club ‘kapot is dankzij één dickpick’.

“Het blijkt toch wel iets groter en ernstiger dan in de media verscheen”, reageert De Snor op de nieuwe onthullingen over Overmars. Volgens de televisiepersoonlijkheid is het niet meer dan logisch dat Ajax destijds stappen heeft ondernomen. “Bij Ajax hebben ze maar een glimp naar buiten gebracht. Er schijnen wel meer dames ‘verwend’ te zijn met dickpics en andere flauwekul. Dan moet je als leiding van een club zo’n iemand buiten zetten, die is niet te handhaven. Echt onfatsoenlijk.”

Volgens Derksen heeft Overmars zijn eigen glazen ingegooid, maar komt toch met een opvallende uitspraak: “Het is jammer, want het is een technisch directeur die Ajax op niveau hield. René (van der Gijp red.) had toen een prima idee. Overmars op non-actief zetten, de situatie tot rust laten komen en dan weer terug laten keren. Ondanks dat hij dit allemaal heeft gedaan, verdient ook hij een tweede kans. Ajax heeft ook alweer bij hem aangeklopt”, aldus de bekendste inwoner van Grolloo.

VIDEO: René van der Gijp reageert op geheel eigen wijze op nieuwe details over Marc Overmars bij Ajax

Gregory van der Wiel

Gregory van der Wiel schuldbewust: 'Ik was een beetje verwend bij Ajax'

Fred Grim

Jorthy Mokio lijkt niet nodig bij Ajax 1 en doet mee bij beloften

Menno Geelen

Valentijn Driessen: 'Ajax moet Louis van Gaal nóg een keer passeren'

dilima1966
2.800 Reacties
894 Dagen lid
15.647 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij zou de beste kandidaat zijn voor technische directeur nu bij ajax om ze weer uit de puinzooi te halen

Martine
160 Reacties
289 Dagen lid
487 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966. Derksen is al heeeeeel lang de schaamte voorbij

Neesje
1.620 Reacties
1.152 Dagen lid
8.751 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nee niet doen hij heb zijn eigen glazen ingegooid .

Marc Overmars

Marc Overmars
Carrière
Wed.
Dlp.
2008/2009
Go Ahead
24
0
2003/2004
Barcelona
20
1

