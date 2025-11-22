Johan Derksen vindt dat een tweede kans verdient bij Ajax, zo zegt hij bij Vandaag Inside. De voormalig technisch directeur, die onlangs aangaf niet open te staan voor een terugkeer naar Amsterdam, ligt opnieuw onder vuur door het verschenen boek ‘Het Ajax-DNA’.

In het boek van Het Parool-journalisten Jop van Kempen en Bas Soetenhorst kwamen nieuwe details over het gedrag van Marc Overmars boven de tafel. Het blijkt dat de oud-td flinke grenzen heeft overschreden in zijn periode bij Ajax, hoewel Derksen onlangs nog stelde dat de Amsterdamse club ‘kapot is dankzij één dickpick’.

“Het blijkt toch wel iets groter en ernstiger dan in de media verscheen”, reageert De Snor op de nieuwe onthullingen over Overmars. Volgens de televisiepersoonlijkheid is het niet meer dan logisch dat Ajax destijds stappen heeft ondernomen. “Bij Ajax hebben ze maar een glimp naar buiten gebracht. Er schijnen wel meer dames ‘verwend’ te zijn met dickpics en andere flauwekul. Dan moet je als leiding van een club zo’n iemand buiten zetten, die is niet te handhaven. Echt onfatsoenlijk.”

Volgens Derksen heeft Overmars zijn eigen glazen ingegooid, maar komt toch met een opvallende uitspraak: “Het is jammer, want het is een technisch directeur die Ajax op niveau hield. René (van der Gijp red.) had toen een prima idee. Overmars op non-actief zetten, de situatie tot rust laten komen en dan weer terug laten keren. Ondanks dat hij dit allemaal heeft gedaan, verdient ook hij een tweede kans. Ajax heeft ook alweer bij hem aangeklopt”, aldus de bekendste inwoner van Grolloo.