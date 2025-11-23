Lili Genee, de vrouw van Wilfred Genee, heeft in een uitgebreid interview met De Telegraaf haar mening gegeven over het programma Vandaag Inside. Lili kan er niet altijd van genieten, zeker niet als er op een bepaalde toon over vrouwen wordt gesproken.

"Als er iets speelt, wordt hij weleens in VI de officier van justitie genoemd, maar ik probeer er toch vaak objectief naar te kijken. Als ik denk dat het wel wat minder kan, spreek ik hem daar ook op aan", zegt Lili Genee. Dat heeft ze ook al eens gedaan vanwege de manier waarop er soms over vrouwen wordt gesproken in het programma.

Artikel gaat verder onder video

"Zoals er soms over vrouwenzaken wordt gesproken... daar word ik niet heel vrolijk van", vertelt ze eerlijk. Vervolgens wordt ze geconfronteerd met de kaarsrel, die in 2022 speelde. Destijds vertelde Johan Derksen een schokkend verhaal over hoe hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Later gaf hij aan dat er geen daadwerkelijke penetratie was geweest en dat het om een duizendurenkaars ging. Talpa drong erop aan dat de analist zijn excuses aanbood, maar hij weigerde, waarop het programma tijdelijk van de buis verdween.

"Die rel is toen helemaal langs mij heen gegaan, omdat ik met mijn moeder en de kinderen in Portugal zat. Pas op het vliegveld kwam ik erachter wat zich had afgespeeld."

Leuk vond ze de ophef vanwege de uitspraken van Johan Derksen niet. "Zijn werk is niet altijd leuk voor ons gezin. Bij ons wordt alles uitvergroot en dan besef je des te meer hoe groot de externe invloeden zijn met kinderen op school. Wilfred presenteert natuurlijk niet All You Need Is Love. Afgezien daarvan vind ik de mediawereld vreselijk toxisch."

Op een nieuwe rel bij Vandaag Inside zit Lili Genee niet te wachten, maar ze sluit het niet uit. "Je merkt wel dat de mannen van Vandaag Inside net voor kerst een beetje moe worden. En dan heb je vaak weer een rel."