Vrouw van Wilfred Genee heeft moeite met toon over vrouwen in Vandaag Inside

Wilfred Genee en zijn vrouw Lili Genee-Pirayesh
Foto: © Imago
23 november 2025

Lili Genee, de vrouw van Wilfred Genee, heeft in een uitgebreid interview met De Telegraaf haar mening gegeven over het programma Vandaag Inside. Lili kan er niet altijd van genieten, zeker niet als er op een bepaalde toon over vrouwen wordt gesproken.

"Als er iets speelt, wordt hij weleens in VI de officier van justitie genoemd, maar ik probeer er toch vaak objectief naar te kijken. Als ik denk dat het wel wat minder kan, spreek ik hem daar ook op aan", zegt Lili Genee. Dat heeft ze ook al eens gedaan vanwege de manier waarop er soms over vrouwen wordt gesproken in het programma.

"Zoals er soms over vrouwenzaken wordt gesproken... daar word ik niet heel vrolijk van", vertelt ze eerlijk. Vervolgens wordt ze geconfronteerd met de kaarsrel, die in 2022 speelde. Destijds vertelde Johan Derksen een schokkend verhaal over hoe hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Later gaf hij aan dat er geen daadwerkelijke penetratie was geweest en dat het om een duizendurenkaars ging. Talpa drong erop aan dat de analist zijn excuses aanbood, maar hij weigerde, waarop het programma tijdelijk van de buis verdween.

"Die rel is toen helemaal langs mij heen gegaan, omdat ik met mijn moeder en de kinderen in Portugal zat. Pas op het vliegveld kwam ik erachter wat zich had afgespeeld."

Leuk vond ze de ophef vanwege de uitspraken van Johan Derksen niet. "Zijn werk is niet altijd leuk voor ons gezin. Bij ons wordt alles uitvergroot en dan besef je des te meer hoe groot de externe invloeden zijn met kinderen op school. Wilfred presenteert natuurlijk niet All You Need Is Love. Afgezien daarvan vind ik de mediawereld vreselijk toxisch."

Op een nieuwe rel bij Vandaag Inside zit Lili Genee niet te wachten, maar ze sluit het niet uit. "Je merkt wel dat de mannen van Vandaag Inside net voor kerst een beetje moe worden. En dan heb je vaak weer een rel."

MeningNederland
69 Reacties
201 Dagen lid
182 Likes
MeningNederland
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ironisch, dat iemand uit Iran dat zegt. Waarom zegt ze nooit iets over de situatie daar? Ps: waarom is ze überhaupt nog bij Wilfred? Die gaat aldoor vreemd

BartVanderVeen24
706 Reacties
1.154 Dagen lid
3.673 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@MeningNederland voor het geld

Dexi
509 Reacties
813 Dagen lid
4.641 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ah, kijk nou eens wie eindelijk wakker is geworden. Mevrouw Genee, die jarenlang vrolijk alles liet passeren in Vandaag Inside, heeft nu ineens een moreel kompas, net op het moment dat de euro’s tegen de marmeren plinten klotsen. Blijkbaar heeft ze nu genoeg, want haar bankrekening zit goed gevuld en ineens durft ze wél een mening te ventileren. Felicitaties voor deze heroïsche, economisch gesubsidieerde ontdekking, want de enige nuance die ze ooit echt kende, lag duidelijk verborgen.

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Na alle zure reacties wil ik even zeggen dat mevrouw Genee een prachtige vrouw is, eentje waar ik geen nee tegen zeg.

