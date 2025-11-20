Vandaag Inside scoort opnieuw kijkcijferrecord: 'Bizar'

Vandaag Inside heeft een nieuw kijkcijferrecord behaald. Dat meldt Tina Nijkamp op Instagram. De populaire talkshow scoorde een marktaandeel van 29,8 procent in de leeftijdscategorie 25 tot 54 jaar. Niet eerder had Vandaag Inside zo'n hoge kijkdichtheid in die leeftijdscategorie.

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen maakten in de zomer van 2018 de overstap van RTL naar Talpa. Sinds 2021 is het trio van maandag tot en met vrijdag op de buis met Vandaag Inside, waar diverse onderwerpen worden besproken. Het programma is een uitzonderlijk populaire talkshow, met kijkcijfers die telkens rond de miljoen liggen.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen woensdag keken 1.025.000 naar Vandaag Inside en scoorde het programma volgens kijkcijferexpert Nijkamp een 'mega-marktaandeel'. Het programma behaalde namelijk een aandeel van 298 procent in de commerciële doelgroep van 25 tot en met 54 jaar. Het vorige record van 28,6 procent, dat dateert van vorige week maandag, gaat hiermee dus uit de boeken. Saillant detail: toen zat, net als woensdagavond, ook Valentijn Driessen aan tafel. "De Valentijn Driessen magneet had weer veel kracht", schreef Nijkamp daar vorige week over.

"Nu is het opnieuw een kijkcijferrecord in 25-54 jaar', aldus Nijkamp op Instagram. "En opnieuw zat Valentijn Driessen aan tafel. Bizar. Nooit eerder scoorde Vandaag Inside in deze 'boodschappers-doelgroep' zo hoog. Het vorige record is pas van vorige week maandag. Toen 28.6 procent, ook met Valentijn Driessen", besluit de kijkcijferexpert. Naast Driessen zat ook Wierd Duk aan tafel bij Genee en Derksen. Vanwege de woensdag had Van der Gijp zijn vaste vrije dag.