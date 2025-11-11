Tina Nijkamp meldt dat de Vandaag Inside-uitzending van maandag 10 november de recordboeken in gaat. De talkshow scoorde in de leeftijdscategorie 25 tot 54 jaar de hoogste kijkdichtheid ooit, een succes dat door Nijkamp wordt toegeschreven aan tafelgast en vermeend 'kijkersmagneet' Valentijn Driessen.

Behalve Driessen maakten nog twee gasten uit de voetbalwereld maandagavond hun opwachting in de SBS-talkshow: Feyenoord-assistent John de Wolf en scheidsrechter Bas Nijhuis namen plaats aan de Vandaag Inside-bar. Eerstgenoemde was aanwezig om het boek dat is uitgekomen over zijn dementerende moeder onder de aandacht te brengen.

Artikel gaat verder onder video

Op de uitzending hebben 1.128.000 kijkers afgestemd, zo schrijft Nijkamp in een story op Instagram. Daarnaast noteerde VI een marktaandeel van 28,9 procent in de leeftijdscategorie 25-54 jaar, aldus de kijkcijferkoningin. Nijkamp heeft wel een verklaring voor de goede cijfers: "De Valentijn Driessen magneet had weer veel kracht", schrijft de voormalig programmadirecteur van SBS.

"Volgens mij is dit een record marktaandeel voor Vamdaag Inside en sowieso een marktaandeel dat zeldzaam hoog is. Goed voor de advertentie inkomsten, want in deze doelgroep worden de centen verdiend", schrijft Nijkamp, die aankondigt wel te gaan checken of er daadwerkelijk een record is behaald. In een later geplaatste story bevestigt ze dat: "Ja, dit is een record marktaandeel in 25-54 jaar. Het is trouwens 28,6, geen 28,9. Excuus", schrijft Nijkamp.