Johan Derksen wil Gert Verhulst absoluut niet aan tafel bij Vandaag Inside, zo onthulde Wilfred Genee onlangs in de rubriek In de Wandelgangen. De presentator van de talkshow vindt de Belg een prettige gesprekspartner, maar Derksen is geen fan van hem.

Thomas van Groningen zat onlangs in de Vlaamse talkshow van Verhulst, waar de presentator Marc-Marie Huijbregts irriteerde met een vraag over Vandaag Inside. Het vaste gezicht van VI vond het een erg leuke ervaring. “Gert Verhulst is een groot voorbeeld voor mij, ja. We moeten hem een keer bij VI hebben”, zo suggereerde Van Groningen.

Daar is Genee het wel mee eens. “Maar Johan is niet zo’n fan van hem. Ik ben ook wel fan van hem.” De presentator krijgt Verhulst wel eens over de vloer bij BNR. “Je kunt alles tegen hem zeggen.” Als voorbeeld noemt Genee de affaires die Verhulst heeft gehad met de dames van K3. “Als je zegt: Hoe was het dan met die rooie?, dan zegt hij: Ik moet wel eerlijk zijn: die blonde was net iets leuker! Dat kun je gewoon aan hem vragen, weet je wel! Dat maakt hem allemaal niks uit. Je kunt alles tegen hem zeggen.”

Van Groningen denkt dat de combinatie van Verhulst en VI een hele goede is. “We kunnen Johan toch wel overtuigen? Ik denk dat het met René ook heel goed werkt”, gaat hij verder. Daar is Genee het wel mee eens. Dave Maasland haakt erop in en zegt dat Verhulst ook als vervanger van Van der Gijp kan op woensdag. “Niet eens zo’n gek idee”, antwoordt Genee. “Misschien moeten we het zelf een keer voorstellen. Ik geloof dat hij het zelf ook graag wil. Tenminste, dat had ik wel begrepen via-via.”