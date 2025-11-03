Live voetbal

Vandaag Inside oordeelt: 'Gloukh weggegooid geld, Ajax moest Roefs halen'

0 reacties
Valentijn Driessen bestempelt Oscar Gloukh nu al tot flop bij Ajax. De spelmaker kwam in de zomer voor minstens 14,75 miljoen euro over van Red Bull Salzburg en gold in de eerste maanden van het seizoen als een van de weinige lichtpunten bij Ajax. Zaterdag maakte hij echter geen sterke indruk tegen sc Heerenveen (1-1), stipt Driessen aan bij Vandaag Inside.

De journalist noemt de transfersom, die via bonussen kan oplopen tot 17,25 miljoen, ‘weggegooid geld’ “Dat is zo’n lichtgewicht”, zegt hij over Gloukh. Driessen schrok van een moment in de 78ste minuut, toen Gloukh met de bal richting het zestienmetergebied liep, maar werd achterhaald door Oliver Braude. “Die jongen loopt er gewoon een meter of tien achter! Als hij (Gloukh, red.) de tijd krijgt, weet hij niet meer wat hij moet doen.”

Kritiek op Remko Pasveer

Ook keeper Remko Pasveer ontvangt kritiek. In de tweede helft liet Pasveer de bal glippen na een afstandsschot van Maas Willemsen, waardoor Václav Sejk de rebound kon benutten. Na afloop zei Pasveer de verantwoordelijkheid te nemen, maar stelde hij ook dat spelers elkaar moeten helpen. “Het is zwak dat hij na afloop zijn medespelers de schuld geeft”, vindt Driessen, waarop Johan Derksen zegt: “Een beetje keeper vangt deze bal.”

Van der Gijp wijst op Roefs

René van der Gijp denkt dat Ajax een goede keeper heeft laten lopen: Robin Roefs, die van NEC naar Sunderland ging en momenteel met die ploeg op de vierde plek staat in de Premier League. “Ik had ook niet verwacht dat die jongen van NEC het zo goed zou doen. Ajax had hem natuurlijk altijd moeten nemen. Een keeper van 42 is toch geen gezicht (Pasveer is 41, red.)? Lachwekkend. Met Roefs had je gewoon een jonge gozer in het doel gehad, kom op.”

Valentijn Driessen herhaalt zijn mening dat John Heitinga moet vertrekken als Ajax deze week verliest van Galatasaray (Champions League) en FC Utrecht (Eredivisie). “Je kan het gewoon niet serieus nemen. Er zit geen ontwikkeling in, niks. Als je die twee wedstrijden ook nog verliest, en je neemt jezelf als club serieus, dan moet je ingrijpen.”

