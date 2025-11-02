Alex Kroes is volgens Jan Willem van Dop de juiste man op de juiste plek bij Ajax. De technisch directeur ligt net als trainer John Heitinga flink onder vuur in de hoofdstad. Van Dop vindt dat echter niet terecht.

Het wil dit seizoen maar niet vlotten met met Ajax, dat zowel in de Champions League als in de Eredivisie allerminst lekker draait. In het miljardenbal leed de ploeg van Heitinga drie kansloze nederlagen, terwijl er in de Eredivisie vijfmaal werd gelijkgespeeld in elf competitiewedstrijden. Ajax heeft dan ook al een achterstand van acht punten op koplopers Feyenoord en PSV. Er wordt dan ook al flink geschreeuwd om het hoofd van Heitinga, maar Kroes wil hem nog niet ontslaan. Sterker nog, de technisch directeur heeft zijn lot verbonden aan dat van de oefenmeester.

Van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, kent Kroes nog goed van hun gezamenlijke tijd bij de Deventenaren en springt in de bres voor Kroes. "Ik vind dat hij nog steeds de juiste man is op de juiste plek", reageert hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Ga er maar aanstaan wat er gedaan moest worden en met name op financieel vlak. De bomen waren niet hoog genoeg en alles kon maar, en op een gegeven moment moest je ingrijpen. Maar ik heb het idee dat Alex op de juiste plek zit. Alleen het is niet makkelijk. Tuurlijk word je afgerekend op succes."

Kraay junior kritisch op Kroes

Hans Kraay junior is het niet eens met Van Dop en is kritisch op Kroes. Hij wijst dan ook naar de situatie rondom Jordan Henderson. De Engelse middenvelder verliet Ajax deze zomer transfervrij vanwege bezuinigen. "Je vindt dat Alex het goed doet?", vraagt hij aan Van Dop. "Maar om maar één ding te noemen... Als jij moet bezuinigen, ga je toch niet bezuinigen op Hendersons salaris? Die verdient vier of vijf miljoen. Het zal mij een worst wezen als hij gewoon elke week de ballen aan de goede kleur geeft en Kenneth Taylor een veel betere middenvelder maakt dan hij nu is. Dat zijn toch grote fouten. Je bezuinigt op een bepaalde speler en geeft een karrenvracht aan geld uit aan doorsnee spelers als Moro."

Van Dop verdedigt Kroes andermaal

Ondanks de kritiek van Kraay junior blijft Van Dop de bij Ajax onder druk staande Kroes verdedigen. "Als je gaat kijken wat zo’n jongen verdient, is de vraag of dat in welke begroting dan ook paste", pareert de Go Ahead Eagles-directeur. "Alex kijkt naar de lange termijn. Je moet investeren in jonge spelers die moeten groeien. Natuurlijk loopt het soms niet zoals je wilt, maar dat is het traject dat hij kiest."

Kraay junior vindt echter dat het bij Ajax niet over de lange termijn moet gaan, maar juist over vandaag en morgen. Van Dop nuanceert het echter. "Elke club moet een balans hebben tussen korte termijn en lange termijn. Je weet niet alles over de relatie met Henderson, dat speelt ook mee", besluit de algemeen directeur van Go Ahead Eagles.