Heitinga prijst eerste helft van Ajax en zorgt voor onbegrip bij fans

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 november 2025, 21:29

John Heitinga krijgt kritiek van de supporters van Ajax na het 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen. De trainer liet na afloop weten een 'stabiele' eerste helft te hebben gezien, maar daar denken veel fans anders over.

"De eerste helft was niet groots, maar er was wel stabiliteit", concludeerde Heitinga in gesprek met ESPN, "We maakten een goede goal. Dan wil je de tweede overwinning op rij boeken. Je start goed aan de tweede helft, maar dan moet je het beter uitspelen. Op de momenten dat we in overtal komen, moeten we betere keuzes maken. Dat hebben we vandaag niet goed gedaan."

Vervolgens herhaalt Heitinga: "Ik denk dat het vrij solide was in de eerste helft, zonder dat je heel veel kansen creëert. Ik denk dat je een uitstekende goal maakt via Mika. Je geeft niet heel veel weg. Vanuit de omschakeling creëer je een aantal mogelijkheden, maar die moet je wel benutten."

Volgens Heitinga was Ajax in de eerste helft 'solide', maar van goed spel is nog geen sprake. "We willen zeker wel met bravoure spelen, maar we weten ook wat voor fase we gehad hebben. We wilden voortborduren op de tweede helft tegen Twente. Uiteindelijk geef je de zege uit handen.”

Opnieuw geeft Heitinga aan dat de eerste helft hem kon bekoren. “De eerste helft was stabiel. De tweede helft start je gewoon heel goed. We zaten er kort bovenop. In de eerste helft, met name na de onderbreking, zag je een Ajax dat sneller vooruit wilde stappen. Het is wel een domper dat je hier niet met drie punten staat. We hadden afstand moeten nemen.”

Fans van Ajax vallen op sociale media over de uitspraak dat Ajax ‘vrij stabiel’ was in de eerste helft. Zij zagen een heel ander Ajax, blijkt uit de reacties.

