Aad de Mos en Hans Kraay junior hebben geen goed woord over voor Ajax na het teleurstellende 1-1 gelijke spel tegen sc Heerenveen. De beide analisten stellen dat de de kwaliteit van de selectie van John Heitinga niet overhoudt. Daarnaast vindt De Mos dat Ajax er eerder op achteruit gaat dan vooruit.

Ajax presteert dit seizoen nog allerminst goed. In de Champions League leed de ploeg van trainer John Heitinga drie kansloze nederlagen, terwijl het in de Eredivisie ook niet wil vlotten. De Amsterdammers hoopten de knappe 2-3 overwinning bij FC Twente een goed vervolg te geven tegen sc Heerenveen, maar speelden teleurstellend met 1-1 gelijk in een matige wedstrijd. Het was voor Ajax alweer het vijfde gelijke spel in elf competitiewedstrijden.

'Ajax gaat er eerder op achteruit dan op vooruit'

Artikel gaat verder onder video

"We hebben zitten kijken naar een zeer slecht Ajax", steekt De Mos van wal bij Goedemorgen Eredivisie. "Ze gaan er eerder op achteruit dan vooruit. Iedereen heeft nu in de gaten wat de manier is om tegen Ajax te spelen. Ook de kleintjes gaan punten pakken. Ik vrees het ergste voor Ajax, dat ze de schade niet beperkt kunnen houden tot aan de winterstop. Dan zal er echt iets moeten gebeuren. Zeker qua aan- en verkoopbeleid, want met dit materiaal is het voor geen elke trainer mogelijk om te presteren."

De Mos schrikt van kwaliteit Ajax-selectie

"Ik denk dat Ajax de enige club is in Nederland die niet van achteruit kan opbouwen. Dat is triest om te zeggen, maar dat zie je gewoon. Dat zijn feiten", gaat De Mos verder, die ook is geschrokken van de kwaliteit van de Ajax-selectie. "En feiten zijn dat een aantal spelers niet capabel is om voor Ajax te spelen. Ik houd mijn hart vast. En op het middenveld lopen ze elkaar in de weg, Kenneth Taylor en Oscar Gloukh. Met alle respect, als jij Lucas Rosa en Raúl Moro bij een Spaanse degradatieploeg haalt, dan vraag ik mij af of dat stuk bij ESPN niet gewoon klopt. Dat je daar gaat winkelen en ook nog die trainer wil hebben, dat begrijp ik allemaal niet."

Henk Spaan opperde eerder deze week dat NAC Breda-aanvoerder Boy Kemper de linksback is die Ajax mist. Hans Kraay junior kan zich daar wel iets bij voorstellen, zo geeft hij aan. "En had Ajax niet in plaats van Rosa Mats Deijl als rechtsback moeten hebben? Die kan toch beter voetballen? Het is niet zo dat Deijl dé oplossing is voor Ajax, maar hij zou niet in de weg lopen. De spelers die ze nu hebben zijn huis-tuin-en-keuken backs."

Ajax moet de markt op in de winterstop

De Mos vindt niet dat Deijl een geschikte aanwinst is voor Ajax, maar erkent wel dat er een gebrek aan voetbalintelligentie is in de ploeg van Heitinga. "Het is allemaal zó vreselijk slecht, of het nu met of zonder bal is. Ze weten van elkaar niet wat ze doen", stelt de oud-trainer van onder meer Ajax en Vitesse. Kraay junior stelt dat Ajax in de winterstop moet ingrijpen. "Ik denk dat ze in de winter best wel wakker worden en zich misschien een heel klein beetje in de schulden willen steken om betere spelers te halen. Maar als ik op dit moment de ranglijst moet maken, zit AZ natuurlijk bij de top-drie", voegt hij tot besluit toe.