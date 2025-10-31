Henk Spaan vindt dat NAC-verdediger niet zou misstaan bij Ajax. De linksachter komt uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers en is volgens Spaan dan ook een speler die de clubleiding van Ajax te vroeg heeft laten vertrekken.

Dat schrijft de 77-jarige columnist vrijdag in zijn column voor Het Parool. Spaan keek afgelopen week naar de bekerwedstrijd tussen NAC Breda en Heracles Almelo (1-4) en zag Kemper daarin tot scoren komen voor de Brabantse club. Dat heeft de journalist aan het denken gezet.

"Die Kemper komt van Ajax. Ik denk al maanden, kijkend naar NAC: goh, wat zou Ajax die Kemper op dit moment goed kunnen gebruiken", begint Spaan in zijn column. Kemper is een van die voetballers die Ajax met nonchalant gemak heeft laten lopen over wie ik zeg: had nog even gewacht."

Spaan denkt dat Kemper op dit moment in ieder geval in de Eredivisie prima mee zou kunnen bij Ajax: "Oké, de Champions League is misschien te hoog gegrepen, maar dat is hij voor Wijndal ook."