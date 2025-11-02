Drie peperdure zomeraankopen van Ajax krijgen ervan langs in de Nederlandse kranten na het 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen. Het Algemeen Dagblad zag hoe , én in he treffen met de Friezen 'niet thuis gaven' en daarmee hun trainer John Heitinga 'tot wanhoop dreven'.

Heitinga hoopte zaterdag tegen Heerenveen voort te kunnen borduren op de sterke tweede helft die Ajax een week eerder bij FC Twente speelde. Of tenminste, de drie doelpunten die zijn elftal in de eerste tien minuten na de rust produceerde en die genoeg bleken voor een 2-3 zege. Die overwinning kreeg echter geen passend vervolg, wat volgens clubwatcher Johan Inan van het AD aan drie dure zomeraankopen te wijten was.

"Want of je nu Ko Itakura, Oscar Gloukh of Raul Moro pakt, van alle drie waren er tal van momenten waarmee ze hun trainer tot wanhoop dreven", schrijft Inan in zijn analyse van het gelijkspel. De clubwatcher schrijft dat Moro 'geen potten kon breken' en sluit niet uit dat de Spanjaard zijn basisplaats na zijn optreden tegen Heerenveen weer kwijtraakt. "Wie nog rijper was voor een wissel, was Oscar Gloukh. Bij de schaduwspits van Ajax lukte vrijwel niets", noteert Inan. De Israëliër wordt betiteld als 'de grote dissonant', vooral omdat hij een aantal grote kansen om zeep hielp. Dat wordt onderschreven door zijn collega Mike Verweij van De Telegraaf. Die stoorde zich vooral aan de overtalsituatie in minuut 78, waaruit Ajax niet de 2-1 kon maken omdat Gloukh naliet om de volledig vrijstaande Wout Weghorst aan te spelen. De nummer 10 'liet zich de bal als een pupil van de voet lopen', zo noteert Verweij.

Ook Pasveer aangepakt: 'Juist hij leidde het puntverlies in'

Overigens wijst hij doelman Remko Pasveer aan als hoofdschuldige. De geroutineerde doelman, die volgende week 42 wordt, moest de gelijkmaker van Václav Sejk incasseren nadat hij een schot van grote afstand van Maas Willemsen los had gelaten. "Blunder Pasveer kost Ajax de winst in thuisduel met sc Heerenveen", luidt de titel van het verslag van Verweij. Daar sluit Inan zich in zijn analyse bij aan. "De nestor was, ook nadat Vaclav Sejk zijn fout genadeloos afstrafte, de kluts even kwijt. Juist hij, de ervaren rot die door Heitinga van stal is gehaald om sturing en dus rust in de defensie te krijgen, leidde het zesde puntverlies in elf wedstrijden van Ajax in", schrijft de clubwatcher. Heitinga kreeg na afloop niet voor niets de vraag of de fout van Pasveer een reden zou kunnen zijn om Vitezslav Jaros weer op doel te zetten. "Het zal ook in de dagen voordat Pasveer 42 kaarsjes uitblaast volgende week weer een thema zijn", vermoedt Inan.