Driessen: 'Heitinga moet ontslagen worden bij twee nederlagen Ajax'

Valentijn Driesen Vandaag Inside
3 november 2025, 18:00   Bijgewerkt: 18:22

Valentijn Driessen vindt dat John Heitinga door Ajax ontslagen moet worden als de club nog twee keer verliest. De journalist van De Telegraaf ziet naast de slechte resultaten ook te weinig ontwikkeling in het veldspel, zo stelt hij in de podcast Kick-Off.

De Amsterdammers kwamen weer zeer matig voor de dag in het thuisduel met sc Heerenveen (1-1) en nemen het deze week thuis op tegen Galatasaray en uit tegen FC Utrecht. "Als je nog twee keer verliest, moet je ermee stoppen", vindt Driessen. "Dan neem je jezelf als club niet serieus als je Heitinga dan laat zitten. Er zit zo weinig ontwikkeling in het team."

Driessen verwacht meer vooruitgang bij Ajax, maar zag de ploeg tegen Heerenveen juist grossieren in balverlies. "Nu zag je ook weer: ze hebben een hele week de tijd om te trainen, om allerlei automatismen en opbouwstructuren in te bouwen, maar je ziet helemaal niets. Dan houdt het gewoon op. Het kan niet maar door blijven gaan. Als technisch directeur moet je ook je fouten herstellen. Je kan niet met zijn allen weglopen", verwijst de journalist naar Alex Kroes, die zijn 'fout' moet rechtzetten. Driessen vindt Paul Simonis, die onder druk staat bij VfL Wolfsburg, een geschikte optie.

Mike Verweij weet dat Ajax niet alleen naar de resultaten kijkt. "De geluiden die je veel hoort, ook vóór FC Twente: het gaat ook om de manier waarop. Nou tegen sc Heerenveen was het weer weinig veelbelovend, dat zag er echt slecht uit. Als je in een thuiswedstrijd slechts twee keer tussen de palen schiet, doe je iets niet goed. Maar er zat ook geen enkele structuur in de opbouw, het leek eigenlijk helemaal nergens op", luidt het harde oordeel van Verweij.

Moet John Heitinga ontslagen als Ajax deze week twee keer verliest?

Lees ook:
Karim El Ahmadi

El Ahmadi diep teleurgesteld in Itakura: 'Alleen maar onrust'

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Kenneth Perez en Oscar Gloukh

Kenneth Perez maakt gehakt van Oscar Gloukh: ‘Abominabel hoe hij voetbalde’

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Mats Deijl Ajax

Hans Kraay junior ziet in Mats Deijl de ideale rechtsback van Ajax

  • Gisteren, 19:11
  • Gisteren, 19:11
Veluwe
10 Reacties
12 Dagen lid
11 Likes
Veluwe
Heitinga is zeker niet de hoofdschuldige maar zal dan wel de sjaak zijn. In praktijk wil de leiding van een club toch een signaal afgeven dat ze doortastend zijn. (niet alleen bij Ajax maar bij alle clubs)

ERIMIR
3.856 Reacties
484 Dagen lid
38.154 Likes
ERIMIR
De enige hoofdschuldige is Heitinga omdat hij geen geolied team kan smeden. Kroes durft Heitinga niet te ontslaan omdat hij dan zelf op straat komt te staan. Dan blijf je maar door aanmodderen tot er helemaal geen uitweg meer is.

Vrij Dag
130 Reacties
533 Dagen lid
212 Likes
Vrij Dag
Er zijn meer trainers ontslagen die minder verliespunten hadden na zoveel wedstrijden. Niet alleen bij Ajax, niet maar ook bij Feyenoord (Priske, Stam) en nog veel meer trainers in het buitenland Kroes houdt hem aan, omdat hij het als een falen van zichzelf ziet, maar Heitinga langer aanhouden zal desastreuze gevolgen hebben. He rechterrijtje lonkt en Europees ben je het lachertje

dilima1966
2.717 Reacties
875 Dagen lid
15.572 Likes
dilima1966
Het is de schuld van kroes ze weten vooraf al dat heitinga keizer Peereboom grim ovoldoende trainer schap hebben dat hebben ze al laten zien wat Farioli een beetje weer opgepakt had een klap weer naar het beging waar ze in zaten en de ajax rvc kijken toe net als met sven Mislintat tot het te laat weer is 4 jaar tijd vier trainers er gezeten

Namstel
Erkende gebruiker! Meer info
140 Reacties
844 Dagen lid
1.361 Likes
Namstel
Ik mis nog de optie "Nee, hij had allang ontslagen moeten worden." Dit is echt uitstel van executie en hoe langer het duurt, hoe meer tijd en geld het kost om alles weer op de rit te krijgen. Het is een verloren zaak. Hij heeft simpelweg niet de ervaring en de kennis om de klus te klaren.

Zerofkx010
36 Reacties
10 Dagen lid
58 Likes
Zerofkx010
Heitinga z’n strategie is duidelijk het team kan het gewoon niet uitvoeren.

