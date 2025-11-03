Valentijn Driessen vindt dat John Heitinga door Ajax ontslagen moet worden als de club nog twee keer verliest. De journalist van De Telegraaf ziet naast de slechte resultaten ook te weinig ontwikkeling in het veldspel, zo stelt hij in de podcast Kick-Off.

De Amsterdammers kwamen weer zeer matig voor de dag in het thuisduel met sc Heerenveen (1-1) en nemen het deze week thuis op tegen Galatasaray en uit tegen FC Utrecht. "Als je nog twee keer verliest, moet je ermee stoppen", vindt Driessen. "Dan neem je jezelf als club niet serieus als je Heitinga dan laat zitten. Er zit zo weinig ontwikkeling in het team."

Driessen verwacht meer vooruitgang bij Ajax, maar zag de ploeg tegen Heerenveen juist grossieren in balverlies. "Nu zag je ook weer: ze hebben een hele week de tijd om te trainen, om allerlei automatismen en opbouwstructuren in te bouwen, maar je ziet helemaal niets. Dan houdt het gewoon op. Het kan niet maar door blijven gaan. Als technisch directeur moet je ook je fouten herstellen. Je kan niet met zijn allen weglopen", verwijst de journalist naar Alex Kroes, die zijn 'fout' moet rechtzetten. Driessen vindt Paul Simonis, die onder druk staat bij VfL Wolfsburg, een geschikte optie.

Mike Verweij weet dat Ajax niet alleen naar de resultaten kijkt. "De geluiden die je veel hoort, ook vóór FC Twente: het gaat ook om de manier waarop. Nou tegen sc Heerenveen was het weer weinig veelbelovend, dat zag er echt slecht uit. Als je in een thuiswedstrijd slechts twee keer tussen de palen schiet, doe je iets niet goed. Maar er zat ook geen enkele structuur in de opbouw, het leek eigenlijk helemaal nergens op", luidt het harde oordeel van Verweij.