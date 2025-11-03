Wim Kieft heeft zijn twijfels over de keuzes die Alex Kroes maakt bij Ajax, vooral als het gaat om het aanstellen van trainers. Kieft vindt het opmerkelijk dat Kroes met John Heitinga en Marcel Keizer trainers heeft aangesteld die eerder niet goed genoeg werden bevonden.

Kroes besloot deze zomer om Heitinga aan te stellen als opvolger van de vertrokken Francesco Farioli, met Keizer als zijn assistent. Beide trainers waren eerder ook al werkzaam bij Ajax, zonder succes. "Het is ook wel hoogmoed van die Alex Kroes. Dat hij twee trainers aanstelt die twee of drie jaar eerder niet goed genoeg werden bevonden", uit Kieft zijn verbazing in Studio Voetbal.

Kieft valt over aanstelling Keizer

Met name de aanstelling van Keizer, die in de zomer van 2017 hoofdtrainer van Ajax werd, begrijpt Kieft totaal niet. "Marcel Keizer was na tien wedstrijden ook weg, toch?", vraagt de oud-spits zich af. De huidige assistent van Heitinga hield het vol tot eind december 2017 en stond in totaal 24 wedstrijden aan het roer. "Dan moet je wel echt kwaliteiten zien in een trainer. Dat vind ik op zich wel heel opmerkelijk. Zo kom je toch ook de kleedkamer binnen als trainer? Dat is de trainer die twee jaar geleden niet goed genoeg was. Laat het maar even zien, denken die spelers."

Ajax maakt vaak dezelfde fouten

Kieft merkt op dat Ajax vaak dezelfde fouten maakt door te denken dat een oud-speler automatisch weet wat de bedoeling is en hoe er gespeeld moet worden. "Nou, Ajax heeft jarenlang heel goed gespeeld. Maar ook met hele goede spelers. Op de zogenaamde Ajax-manier", sneert Kieft naar de staat van de huidige selectie. Pierre van Hooijdonk voegt eraan toe dat Peter Bosz en Erik ten Hag geen Ajax-verleden hadden en wel succesvol waren. "De beste periodes waren met trainers die geen Ajacied waren", legt hij uit.