Live voetbal

Kieft kraakt aanstelling Heitinga en Keizer: ‘Dat is hoogmoed van Alex Kroes’

Kieft kraakt aanstelling Heitinga en Keizer: ‘Dat is hoogmoed van Alex Kroes’
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 november 2025, 11:51   Bijgewerkt: 12:01

Wim Kieft heeft zijn twijfels over de keuzes die Alex Kroes maakt bij Ajax, vooral als het gaat om het aanstellen van trainers. Kieft vindt het opmerkelijk dat Kroes met John Heitinga en Marcel Keizer trainers heeft aangesteld die eerder niet goed genoeg werden bevonden.

Kroes besloot deze zomer om Heitinga aan te stellen als opvolger van de vertrokken Francesco Farioli, met Keizer als zijn assistent. Beide trainers waren eerder ook al werkzaam bij Ajax, zonder succes. "Het is ook wel hoogmoed van die Alex Kroes. Dat hij twee trainers aanstelt die twee of drie jaar eerder niet goed genoeg werden bevonden", uit Kieft zijn verbazing in Studio Voetbal.

Kieft valt over aanstelling Keizer

Artikel gaat verder onder video

Met name de aanstelling van Keizer, die in de zomer van 2017 hoofdtrainer van Ajax werd, begrijpt Kieft totaal niet. "Marcel Keizer was na tien wedstrijden ook weg, toch?", vraagt de oud-spits zich af. De huidige assistent van Heitinga hield het vol tot eind december 2017 en stond in totaal 24 wedstrijden aan het roer. "Dan moet je wel echt kwaliteiten zien in een trainer. Dat vind ik op zich wel heel opmerkelijk. Zo kom je toch ook de kleedkamer binnen als trainer? Dat is de trainer die twee jaar geleden niet goed genoeg was. Laat het maar even zien, denken die spelers."

Ajax maakt vaak dezelfde fouten

Kieft merkt op dat Ajax vaak dezelfde fouten maakt door te denken dat een oud-speler automatisch weet wat de bedoeling is en hoe er gespeeld moet worden. "Nou, Ajax heeft jarenlang heel goed gespeeld. Maar ook met hele goede spelers. Op de zogenaamde Ajax-manier", sneert Kieft naar de staat van de huidige selectie. Pierre van Hooijdonk voegt eraan toe dat Peter Bosz en Erik ten Hag geen Ajax-verleden hadden en wel succesvol waren. "De beste periodes waren met trainers die geen Ajacied waren", legt hij uit.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
Karim El Ahmadi

El Ahmadi diep teleurgesteld in Itakura: 'Alleen maar onrust'

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Kenneth Perez en Oscar Gloukh

Kenneth Perez maakt gehakt van Oscar Gloukh: ‘Abominabel hoe hij voetbalde’

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
1 reactie
Reageren
1 reactie
dilima1966
2.715 Reacties
875 Dagen lid
15.571 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben het helemaal eens met kieft dat heb ik vanaf het begin al gezegd alle twee hebben ze een negatieve rugzak al bij ajax dan komt Er nog twee bij Peereboom die niets verbeteren heeft bij jong ajax ook grim nergens geslaagd en dan ook nog jong ajax een trainer daar neergezet die nog slechter is dan Peereboom wordt er weer iets op gekrabbeld bij ajax staan ze weer bij beging waar ze uitkwam kwamen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

dilima1966
2.715 Reacties
875 Dagen lid
15.571 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben het helemaal eens met kieft dat heb ik vanaf het begin al gezegd alle twee hebben ze een negatieve rugzak al bij ajax dan komt Er nog twee bij Peereboom die niets verbeteren heeft bij jong ajax ook grim nergens geslaagd en dan ook nog jong ajax een trainer daar neergezet die nog slechter is dan Peereboom wordt er weer iets op gekrabbeld bij ajax staan ze weer bij beging waar ze uitkwam kwamen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel