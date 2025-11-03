Live voetbal

Toby Alderweireld verrast met deelname aan The Masked Singer

Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 november 2025, 05:55   Bijgewerkt: 2 november 2025, 19:16

Toby Alderweireld heeft meegedaan aan de Belgische versie van The Masked Singer. De verdediger en voormalig publiekslieveling van Ajax werd vrijdag ontmaskerd in het tv-programma, te zien op VTM.

Alderweireld heeft dit seizoen deelgenomen aan de Belgische versie van The Masked Singer. De 36-jarige oud-voetballer, die afgelopen zomer een punt achter zijn loopbaan zette, zong zijn liedjes verkleed als uil. Dit was een verwijzing naar zijn oude club Royal Antwerp, dat zijn wedstrijden speelt in het Bosuilstadion.

Ontmaskering doet pijn

Vrijdag trad Alderweireld op met het nummer Narcotic van Liquido, maar de oud-voetballer werd toch ontmaskerd door de jury. "Dit doet wel een klein beetje pijn. Als competitief mens had ik er graag wat langer in gebleven", liet hij weten. "Ik heb zelfs enkele keren gedacht om op te geven, maar uiteindelijk heb ik toch besloten om door te gaan. Ik kijk er met een grote glimlach op terug."

Alderweireld houdt nog altijd van Ajax

Alderweireld maakte op jonge leeftijd de overstap van Beerschot naar Ajax, waar hij in 2004 in de jeugdopleiding aansloot. Uiteindelijk droeg de mandekker tot begin 2013 de kleuren van de Amsterdammers. Voor zijn vertrek naar Atlético Madrid speelde Alderweireld 186 duels in het eerste van Ajax. De Belg onthulde begin vorige maand dat hij in de zomer van 2020 een poging heeft gewaagd om terug te keren naar Ajax, maar dat kwam er destijds niet van.

Wat vind jij van (oud-)sporters die deelnemen aan entertainmentprogramma's zoals The Masked Singer?

