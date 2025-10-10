Live voetbal

Ajax zette streep door terugkeer Alderweireld in 2020

Ajax zette streep door terugkeer Alderweireld in 2020
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
10 oktober 2025, 11:54

Toby Alderweireld heeft in de zomer van 2020 geprobeerd om terug te keren bij Ajax, zo vertelt hij in 14 minuten met…, de nieuwe podcast van de Amsterdammers. De Belg wilde na de geboorte van zijn tweede kind dichter bij Antwerpen wonen. Ondanks de inspanningen van Alderweireld kwam een terugkeer naar Ajax er niet van.

Alderweireld verruilde de jeugdopleiding van Beerschot in 2004 voor die van Ajax. In Amsterdam schopte hij het tot het eerste elftal en ontpopte hij zich tot een van de sterkhouders. In zijn loopbaan speelde hij 186 duels in de hoofdmacht van Ajax. Daarin was hij vijftien keer trefzeker en leverde hij twaalf assists. In de zomer van 2013 maakte hij de stap naar Atlético Madrid, dat hem na een verhuurperiode bij Southampton verkocht aan Tottenham Hotspur.

In 14 minuten met… geeft Alderweireld aan dat hij het ook niet erg had gevonden om langer bij Ajax te blijven. “Stel ik kon geen stap maken naar een buitenlandse club, dat ik door verschillende redenen bij Ajax moest blijven... Ik was écht gelukkig bij Ajax”, laat de gestopte verdediger weten. “Het was een ideaal plaatje. Drie keer achter elkaar kampioen, beker en Johan Cruijff Schaal gewonnen. Alles gewonnen wat er te winnen valt”, blikt hij terug.

Als het aan Alderweireld had gelegen, was hij later voor een tweede periode teruggekeerd in Amsterdam. “Toen ik bij Tottenham speelde heb ik geprobeerd om terug te keren bij Ajax”, geeft de Belg aan. “Ik heb toen geïnformeerd of er een mogelijkheid was om terug te komen. Mijn tweede kind was net geboren en ik wilde dichter bij Antwerpen zijn.” Het tweede kind van Alderweireld werd in februari 2020 geboren. “Het is er toen jammer genoeg niet van gekomen, maar we hebben wel de moeite gedaan.” Uiteindelijk vertrok Alderweireld een jaar later alsnog bij Tottenham en verhuisde hij naar Al-Duhail uit Qatar. In de zomer van 2022 keerde hij met een transfer naar Royal Antwerp terug in België.

"Ik wil dichter bij mij kind wonen", verhuist vervolgens naar Qatar xD

