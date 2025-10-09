Van Gaal vergelijkt Ajax met Benfica: 'Die zouden elkaar in een Europese finale kunnen treffen'

Louis van Gaal was donderdag aanwezig bij de presentatie van Andries Jonker als kandidaat-directeur van Benfica. De gepensioneerde toptrainer prees zijn voormalig assistent uitvoerig en trok gelijk maar even een vergelijking tussen de Portugese grootmacht en Ajax, de club die hij tegenwoordig dient als technisch adviseur van de raad van commissarissen.

Martim Mayer, die bij de aankomende presidentsverkiezingen bij Benfica een gooi gaat doen naar de voorzittershamer, presenteerde Jonker donderdag als 'zijn' directeur voetbal. Bij die gelegenheid was ook Van Gaal aanwezig. Het Portugese Cabine Desportiva schrijft op X de woorden van aanbeveling die Van Gaal over Jonker sprak volledig uit.

"Andries was een uitstekende assistent voor mij, anders was hij niet mijn assistent geweest", zegt Van Gaal. "Je kunt je niet voorstellen welke rollen hij allemaal vervuld heeft. Hij werkte bij Bayern München, Arsenal en bij de KNVB. Hij past uitstekend bij een club als Benfica. Hij weerspiegelt wat mensen graag horen bij een cub zoals deze. Benfica is net als Ajax. Ik denk dat Andries een expert is als het gaat om opleiden, maar dat is niet alles. Hij kan Benfica weer geweldig maken."

Mocht Jonker inderdaad aan de slag gaan in Lissabon, dan treft hij met de onlangs teruggekeerde José Mourinho niet alleen een grote naam als trainer, maar óók een andere oud-assistent van Van Gaal. Die ziet de samenwerking tussen beiden wel zitten: "Andries en José zijn allebei volwassen en zullen naar elkaar luisteren om de beste beslissingen te kunnen nemen. Ze zijn allebei erg goed, wees daar blij mee", aldus de trainer in ruste. "Ik denk dat Benfica een club zoals Ajax is. Ik geloof in Benfica, ik geloof in Ajax, en ik geloof dat ze elkaar in een Europese finale zouden kunnen treffen", aldus Van Gaal.

De kans dat die laatste voorspelling dit seizoen uitkomt lijkt klein. Na twee speelronden staat Benfica op plek 33 van de ranglijst in de Champions League, twee plaatsen boven Ajax. Beide clubs veroverden nog geen enkel punt. Benfica verloor van Qarabag (2-3) en Chelsea (1-0), terwijl Ajax ten onder ging tegen Internazionale (0-2) en Olympique Marseille (4-0).

