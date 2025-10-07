Johan Derksen hekelt 'lachwekkende' aanstelling van Fred Grim bij Ajax

Johan Derksen vindt het 'lachwekkend' dat Ajax Fred Grim heeft toegevoegd aan de technische staf van John Heitinga. De analist van Vandaag Inside vindt het geen goede beslissing en stelt dat hij een keeper nog nooit verstandig over voetbal heeft horen praten.

Het spel van Ajax onder Heitinga is dit seizoen nog niet van het gewenste niveau. De Eredivisie is pas acht speelronden onderweg en hoewel de Amsterdammers nog altijd ongeslagen zijn in de competitie, werd er liefst viermaal gelijkgespeeld. In eigen huis werden alle vier de competitiewedstrijden winnend afgesloten, hetzij moeizaam. Buiten Amsterdam vergaat het de mannen van Heitinga minder goed. Op bezoek bij Go Ahead Eagles (2-2), FC Volendam (1-1), PSV (2-2) en Sparta Rotterdam (3-3) werd er gelijkgespeeld.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien loopt het in de Champions League ook totaal niet lekker. Tegen Internazionale werd met 0-2 verloren, terwijl er op bezoek bij Olympique Marseille, waar Ajax helemaal van de mat werd getikt, een keiharde 4-0 nederlaag werd geleden. De druk op Heitinga nam dan ook toe en de roep om zijn ontslag werd groter. De Ajax-leiding houdt echter vast aan de oefenmeester, maar wilde wel een nog een assistent toevoegen aan de technische staf om de trainer beter te ondersteunen. Daarvoor kwam de club in eerste instantie uit bij Thomas Duivenvoorden van De Graafschap, maar zijn club wilde hem niet laten gaan. Vervolgens kwam Ajax met een interne oplossing en werd Fred Grim dinsdag aangesteld als assistent van Heitinga.

"Helemaal belachelijk", aldus Derksen bij Vandaag Inside, waarna hij zich tot tafelgenoot René van der Gijp richt. "Als jij iemand naast die Heitinga zet, dan zeg je dus eigenlijk: je functioneert niet, je kunt er geen klote van. Dan moet je met hem stoppen. Nu hebben ze vier onbenullen in de technische leiding zitten."

Van der Gijp stelt vervolgens gekscherend dat Grim RKC Waalwijk en FC Emmen groot heeft gemaakt. Derksen gaat vervolgens verder met zijn relaas over Grim. "Lachwekkend", reageert de besnorde analist op de vraag van Wilfred Genee of het 'niet zo'n goede beslissing' is. "Een keeper. Heb je een keeper wel eens verstandig over voetbal horen praten?", besluit de oud-voetballer

