Ajax benoemt Fred Grim tot assistent van John Heitinga

Foto: © Imago
Niels Hassfeld
7 oktober 2025, 15:25   Bijgewerkt: 15:34

Fred Grim voegt zich als assistent-trainer van John Heitinga bij het eerste elftal van Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De voormalig doelman was al aan de club verbonden als Hoofd Coaching in de jeugdopleiding.

Het spel van Ajax onder Heitinga is nog niet van het gewenste niveau. De Amsterdammers wilden daarom nog een assistent toevoegen aan de technische staf om de trainer beter te ondersteunen. Daarvoor kwam de club in eerste instantie uit bij Thomas Duivenvoorden van De Graafschap, maar zijn club wilde hem niet laten gaan.

Uiteindelijk is Ajax intern tot een oplossing gekomen, zo maakt het bekend op de clubwebsite. Grim krijgt promotie en zal aansluiten bij het eerste elftal. De zestigjarige ex-prof was sinds de zomer van 2024 verbonden aan Ajax, toen hij begon als Hoofd Coaching in de Amsterdamse jeugdopleiding. Eerder is hij als trainer van Jong Ajax en Ajax Onder 19, als assistent-trainer van Jong Ajax en als keeperstrainer van het eerste actief geweest. Verder kwam Grim tijdens zijn loopbaan als speler tot 125 duels in Ajax 1.

“John, Marijn en ik waren voor de technische staf op zoek naar versterking”, legt Alex Kroes uit. “John stelde voor om Fred Grim toe te voegen. Met Fred halen we kwaliteit en heel veel ervaring erbij, dagelijks op het veld en op de bank bij wedstrijden. We willen de staf rondom het team nog verder versterken, met als doel zowel de sportieve resultaten te verbeteren als de ontwikkeling van het spel en van de individuele spelers.”

Johan Derksen VI

Derksen ziet grote persoonlijkheid ontbreken bij Heitinga: 'Hij vertelde huilverhalen'

  • Gisteren, 22:50
  • Gisteren, 22:50
Marco van Basten Ziggo Sport

Van Basten baalt enorm van huidig Ajax-bestuur: 'Er lopen kabouters en clowns rond'

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
Ajax-trainer John Heitinga

Koeman stoort zich aan kritiek op Heitinga: 'Past in wereld waarin we leven'

  • Gisteren, 18:16
  • Gisteren, 18:16
Kramer
2.473 Reacties
1.107 Dagen lid
18.783 Likes
Kramer
John blijft nu dus wel zitten tot de kerst.. helaas. Succes PSV en Feyenoord in de strijd voor de titel, wij haken al af.

Arena
1.073 Reacties
57 Dagen lid
2.453 Likes
Arena
Dat denk ik ook. Jammer dat ze die belangrijke stap (nog) niet hebben genomen. Nu mag je blij zijn als je straks de 3e plek haalt. Heel positief gedacht hoop ik dat Heitinga eens gaat beginnen met de juiste opstelling en vanuit de verdediging gaat spelen à la Farioli. Ik weet verder niet of Grim wat toevoegd. Maar IEMAND zal Heitinga eens wat dingen aan zijn verstand moeten gaan brengen. Maar goed, ondanks dat ben ik van mening dat het niet allemaal aan Heitinga ligt. Er zijn ook spelers die ronduit verzaken.

jurgen😎👍
21 Reacties
3 Dagen lid
23 Likes
jurgen😎👍
@kramer mischien met een plan meer gebasseerd op het materiaal dus niet hoge druk zetten maar meer rond spelen verticaal opbouwen van achteren en die gloukh standaard in de basis kan je nog best een eind komen.

Sparta010
124 Reacties
744 Dagen lid
643 Likes
Sparta010
@Kramer welke trainer moet Heitinga opvolgen volgens jou?

Lil Smurf
17 Reacties
27 Dagen lid
26 Likes
Lil Smurf
@Sparta010, waar bemoei jij je in godsnaam mee?

GAE
31 Reacties
27 Dagen lid
33 Likes
GAE
Moet jij niet met je blokjes spelen?

0laf
892 Reacties
1.107 Dagen lid
5.258 Likes
0laf
@Lil Smurf Hij stelt gewoon een vraag. Prima toch?

dilima1966
2.664 Reacties
848 Dagen lid
15.559 Likes
dilima1966
Hahaha 😅😅😅 ze belanden van de ene rampzalig assistent naar de andere assistent ze gaan gewoon door i. Amsterdam met Amateurs trainers ook grim is geen aanwinst net zo min als de vier die er nu al zitten nummer 5 er bij ook geen verlosser voor ajax ook nergens geslaagd en sven Mislintat gaat mee kijken over de schouder van kroes

WimHoebergen06
264 Reacties
1.066 Dagen lid
1.216 Likes
WimHoebergen06
de drie wijzen worden er nu 4, deze goede man nooit in de top gewerkt, ja kkd ,weer AJAX DNA HAAL EENS een trainer waar een groep tegen opkijkt, dit is ook weer een gezicht als een oorwurm,wewer geen uitstraling en dat is juist ajax dna, we gaan het zien wat het gaat worden maar heb er weinig vertrouwen in

dilima1966
2.664 Reacties
848 Dagen lid
15.559 Likes
dilima1966
@WimHoebergen06 tja dat is kroes weer met ze blunders nergens geslaagd grim overal vroegtijdig weg gestuurd en er zitten nu 4 assistent al op de bank grim is nummer 5

WimHoebergen06
264 Reacties
1.066 Dagen lid
1.216 Likes
WimHoebergen06
in en in triest,dan zet snijder er voor mijn part bij is ook een vriend, wel een waar een groep tegen opkijkt

Arena
1.073 Reacties
57 Dagen lid
2.453 Likes
Arena
"haal eens een trainer waar een groep tegenop kijkt". Wat een gelul zeg. Denk je nou echt dat goede trainers voor het oprapen liggen? Of denk je dat Ajax veel keuze kan maken? Ben eens realistisch joh!

Arena
1.073 Reacties
57 Dagen lid
2.453 Likes
Arena
Fred Grim is helemaal niet overal vroegtijdig weggestuurd. Je vertelt onwaarheden.

Vriendje Stokvis
1.402 Reacties
383 Dagen lid
8.029 Likes
Vriendje Stokvis
Nou gaat het goed komen gelukkig maar. Eindelijk een Cultuurbewaker.

dilima1966
2.664 Reacties
848 Dagen lid
15.559 Likes
dilima1966
@Vriendje Stokvis. Ajax moet zo spoedig mogelijk afscheid nemen van kroes en beuker de ene na de andere rampzalig beslissing

Arena
1.073 Reacties
57 Dagen lid
2.453 Likes
Arena
Dit zijn de typische opmerkingen waar we eens van af moeten op deze website. Steeds dat belachelijke kleuterachtige gestook. Hopelijk gaat de redactie hier binnen afzienbare tijd eens tegen optreden.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

