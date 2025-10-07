Ajax benoemt Fred Grim tot assistent van John Heitinga

Fred Grim voegt zich als assistent-trainer van John Heitinga bij het eerste elftal van Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De voormalig doelman was al aan de club verbonden als Hoofd Coaching in de jeugdopleiding.
Het spel van Ajax onder Heitinga is nog niet van het gewenste niveau. De Amsterdammers wilden daarom nog een assistent toevoegen aan de technische staf om de trainer beter te ondersteunen. Daarvoor kwam de club in eerste instantie uit bij Thomas Duivenvoorden van De Graafschap, maar zijn club wilde hem niet laten gaan.
Uiteindelijk is Ajax intern tot een oplossing gekomen, zo maakt het bekend op de clubwebsite. Grim krijgt promotie en zal aansluiten bij het eerste elftal. De zestigjarige ex-prof was sinds de zomer van 2024 verbonden aan Ajax, toen hij begon als Hoofd Coaching in de Amsterdamse jeugdopleiding. Eerder is hij als trainer van Jong Ajax en Ajax Onder 19, als assistent-trainer van Jong Ajax en als keeperstrainer van het eerste actief geweest. Verder kwam Grim tijdens zijn loopbaan als speler tot 125 duels in Ajax 1.
“John, Marijn en ik waren voor de technische staf op zoek naar versterking”, legt Alex Kroes uit. “John stelde voor om Fred Grim toe te voegen. Met Fred halen we kwaliteit en heel veel ervaring erbij, dagelijks op het veld en op de bank bij wedstrijden. We willen de staf rondom het team nog verder versterken, met als doel zowel de sportieve resultaten te verbeteren als de ontwikkeling van het spel en van de individuele spelers.”
John blijft nu dus wel zitten tot de kerst.. helaas. Succes PSV en Feyenoord in de strijd voor de titel, wij haken al af.
Dat denk ik ook. Jammer dat ze die belangrijke stap (nog) niet hebben genomen. Nu mag je blij zijn als je straks de 3e plek haalt. Heel positief gedacht hoop ik dat Heitinga eens gaat beginnen met de juiste opstelling en vanuit de verdediging gaat spelen à la Farioli. Ik weet verder niet of Grim wat toevoegd. Maar IEMAND zal Heitinga eens wat dingen aan zijn verstand moeten gaan brengen. Maar goed, ondanks dat ben ik van mening dat het niet allemaal aan Heitinga ligt. Er zijn ook spelers die ronduit verzaken.
Hahaha 😅😅😅 ze belanden van de ene rampzalig assistent naar de andere assistent ze gaan gewoon door i. Amsterdam met Amateurs trainers ook grim is geen aanwinst net zo min als de vier die er nu al zitten nummer 5 er bij ook geen verlosser voor ajax ook nergens geslaagd en sven Mislintat gaat mee kijken over de schouder van kroes
de drie wijzen worden er nu 4, deze goede man nooit in de top gewerkt, ja kkd ,weer AJAX DNA HAAL EENS een trainer waar een groep tegen opkijkt, dit is ook weer een gezicht als een oorwurm,wewer geen uitstraling en dat is juist ajax dna, we gaan het zien wat het gaat worden maar heb er weinig vertrouwen in
