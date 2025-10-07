Live voetbal

Kroes ziet nieuw Ajax-contract niet zitten en wimpelt toenadering RvC af

Alex Kroes
Foto: © Imago
Frank Hoekman
7 oktober 2025, 08:16

Ajax heeft afgelopen seizoen een vergeefse poging gedaan om het contract van technisch directeur Alex Kroes open te breken en te verlengen, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 51-jarige bestuurder heeft de toenadering vanuit de raad van commissarissen afgewimpeld omdat hij 'eerst zijn draai wilde vinden' binnen de ingewikkelde structuur van de club, aldus clubwatcher Johan Inan van de krant.

Kroes ging in eerste instantie per maart 2024 aan de slag als algemeen directeur van Ajax, dat de bestuurder losweekte bij AZ. Amper twee weken na zijn aanstelling werd Kroes echter al geschorst vanwege handel met voorkennis: de aankoop van een groot pakket clubaandelen, vlak voordat zijn benoeming officieel bekend werd gemaakt. Per eind april keerde hij alsnog terug, maar dan als technisch directeur. In die hoedanigheid was Kroes sindsdien verantwoordelijk voor het transferbeleid én de aanstelling van trainers Francesco Farioli en, afgelopen zomer, John Heitinga.

In de zomer van 2026 loopt de verbintenis van Kroes bij Ajax af. De raad van commissarissen was afgelopen zomer zeer tevreden over zijn functioneren, zo schrijft Inan. "Hij had als opvolger van Sven Mislintat een loodzware taak: bezuinigen en tegelijk klimmen naar de top drie", aldus de clubwatcher. "Door veel miskopen te verhuren en contracten van jonge talenten te verlengen, voelde de RvC hoe Kroes de weg naar een financieel duurzame club weer inzette. Met een paar goedkope aankopen zagen de toezichthouders Ajax in de winter zelfs meedoen om de titel."

"Wat afgelopen seizoen onder de radar bleef, was dat Ajax tevergeefs bij hem (Kroes, red.) aanklopte om zijn verbintenis open te breken en te verlengen. Kroes liet ze weten dat nog niet te zien zitten", aldus Inan. "Kroes wimpelde de toenadering af omdat hij ‘eerst zijn draai wilde vinden’ in de ingewikkelde structuur van Ajax. Als voormalig aandeelhouder van makelaarskantoor SEG en eigenaar van Go Ahead Eagles was hij immers juist korte klappen gewend", verklaart de journalist. Het zou Kroes zwaar vallen dat 'de vele bestuurlijke organen van de club' én 'veel leden' zich met zijn beleid denken te moeten bemoeien.

dilima1966
2.663 Reacties
848 Dagen lid
15.553 Likes
dilima1966
  • 1
    + 1
Ook al draait kroes 100 keer in de ronde ajax alsjeblieft laat het hier bij niet verlengen

Quarlon
848 Reacties
1.106 Dagen lid
3.545 Likes
Quarlon
  • 0
    + 1
@dilima1966 Kroes wilde zelf niet. Begrijp ik ook wel als het nog tot 2026 loopt. Ik snap het sentiment wel over het huidige spel en de selectie en dat sommigen vinden dat hij daarom weg moet. Hij heeft echter ook goede dingen gedaan zoals Farioli aangesteld, CL gehaald waardoor er geld binnenkomt, Hato en Brobbey voor goede bedragen verkocht en de selectie weer grotendeels van de Mislintat erfenis ontdaan waarmee een basis is gelegd voor de nabije toekomst. En dat onder moeilijke omstandigheden. Die evenwichtige benadering van zijn prestaties mis ik wel

dilima1966
2.663 Reacties
848 Dagen lid
15.553 Likes
dilima1966
  • 0
    + 1
@Quarlon nou Brobbey verkocht voor 20 miljoen terug gehaald voor 16 miljoen waarvan de Duitsers ook nog geld van die 20 miljoen weinig verdient ajax heeft alleen een mooie bedrag overgehouden van hato

Arena
1.058 Reacties
57 Dagen lid
2.430 Likes
Arena
  • 1
    + 1
Kroes wordt voornamelijk door de media en analisten (en de bekende figuren hier) aangepakt en zwaar bekritiseerd, maar die man moet ook maar roeien met de riemen die hij heeft. Ajax en Kroes hebben in de afgelopen periode gewerkt om te bezuinigen op lonen, spelers van de hand te doen etc etc maar dat is geen makkelijke klus geweest. En natuurlijk worden er ook twijfelachtige keuzes gemaakt, bijvoorbeeld over spelers die je binnenhaalt terwijl je wellicht iemand anders had kunnen halen. Maar dat is voetbal en dat zie je bij andere clubs (kijk effe bij Feyenoord) net zo goed. Er worden fouten gemaakt. Ik ben van mening dat Kroes zijn best heeft gedaan gezien de omstandigheden en er gedeeltelijk in geslaagd is om wat "puin" te ruimen. Had het beter gekund? Ja natuurlijk, maar dat kun je over elke TD bij elke club zeggen. Bovendien weet de helft van de critici niet eens wat er daadwerkelijk speelt binnen de club. Er wordt heel veel geroepen en gespeculeerd. Concluderend: is hij de ideale man? Nee natuurlijk niet, maar zo slecht als geschetst wordt heeft hij het niet gedaan. In de verste verte niet. Ook al roepen Driessen en Derksen dat 5 keer per week.

CG
2.474 Reacties
805 Dagen lid
13.315 Likes
CG
  • 0
    + 1
Met verkeerde spelers binnen halen bereik je vooraf al geen sucessen. Daar de problematiek begind bij de bobo's eindigd dat altijd op het voetbalveld wat dan sterk zichtbaar is. Klinkt wel logisch lijkt mij. De media vindt het geweldig om op Ajax te klagen, dan hebben ze wat te doen. Maar dat ik hun reacties dat steeds aan de zijkant legt blijft bij mij een feit !!

