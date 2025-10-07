Kroes ziet nieuw Ajax-contract niet zitten en wimpelt toenadering RvC af

Ajax heeft afgelopen seizoen een vergeefse poging gedaan om het contract van technisch directeur Alex Kroes open te breken en te verlengen, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 51-jarige bestuurder heeft de toenadering vanuit de raad van commissarissen afgewimpeld omdat hij 'eerst zijn draai wilde vinden' binnen de ingewikkelde structuur van de club, aldus clubwatcher Johan Inan van de krant.

Kroes ging in eerste instantie per maart 2024 aan de slag als algemeen directeur van Ajax, dat de bestuurder losweekte bij AZ. Amper twee weken na zijn aanstelling werd Kroes echter al geschorst vanwege handel met voorkennis: de aankoop van een groot pakket clubaandelen, vlak voordat zijn benoeming officieel bekend werd gemaakt. Per eind april keerde hij alsnog terug, maar dan als technisch directeur. In die hoedanigheid was Kroes sindsdien verantwoordelijk voor het transferbeleid én de aanstelling van trainers Francesco Farioli en, afgelopen zomer, John Heitinga.

In de zomer van 2026 loopt de verbintenis van Kroes bij Ajax af. De raad van commissarissen was afgelopen zomer zeer tevreden over zijn functioneren, zo schrijft Inan. "Hij had als opvolger van Sven Mislintat een loodzware taak: bezuinigen en tegelijk klimmen naar de top drie", aldus de clubwatcher. "Door veel miskopen te verhuren en contracten van jonge talenten te verlengen, voelde de RvC hoe Kroes de weg naar een financieel duurzame club weer inzette. Met een paar goedkope aankopen zagen de toezichthouders Ajax in de winter zelfs meedoen om de titel."

"Wat afgelopen seizoen onder de radar bleef, was dat Ajax tevergeefs bij hem (Kroes, red.) aanklopte om zijn verbintenis open te breken en te verlengen. Kroes liet ze weten dat nog niet te zien zitten", aldus Inan. "Kroes wimpelde de toenadering af omdat hij ‘eerst zijn draai wilde vinden’ in de ingewikkelde structuur van Ajax. Als voormalig aandeelhouder van makelaarskantoor SEG en eigenaar van Go Ahead Eagles was hij immers juist korte klappen gewend", verklaart de journalist. Het zou Kroes zwaar vallen dat 'de vele bestuurlijke organen van de club' én 'veel leden' zich met zijn beleid denken te moeten bemoeien.