Woerts weerlegt gerucht over adviseur voor Kroes, Ajax weet niet waar bericht vandaan komt

Alex Kroes gaat helemaal geen adviseur krijgen bij Ajax, zo weet Chris Woerts. De sportmarketeer geeft aan dat men binnen de club geen idee heeft waar de informatie vandaan komt. Wel zal er een nieuwe commissaris voetbalzaken komen als opvolger van Danny Blind. In de podcast Kick-off van De Telegraaf meldt ook Ajax-watcher Mike Verweij dat het 'complete onzin' is.

Arno Vermeulen kondigde zondag bij Studio Voetbal aan dat Ajax technisch directeur Kroes gaat ondersteunen met iemand die ‘over zijn schouder meekijkt’. “Over Kroes bijvoorbeeld zeggen ze dat hij een saneerder is, maar geen opbouwer”, zo stelde de verslaggever. “Hij is een zakenman. Maar ze denken niet dat hij de kwaliteit heeft om een elftal op te bouwen. Daarom gaat er ook iemand van buitenaf meekijken over de schouder van Kroes bij het beleid ten aanzien van bijvoorbeeld transfers de komende tijd.” Vermeulen voegde daaraan toe dat het niet om Louis van Gaal zou gaan, maar liet in het midden wie het wel zou worden.

Maandag meldt Woerts zich op X om het nieuwtje van Vermeulen te ontkrachten. “Het bericht dat Alex Kroes iemand naast zich krijgt als adviseur is een fabeltje, een verzinsel”, zo maakt de ondernemer duidelijk. Daarnaast zou niemand binnen Ajax begrijpen waar het bericht of de informatie op gebaseerd is.

Woerts voegt eraan toe dat Ajax wel op zoek is naar een voetbaltechnische man, maar dat dit de opvolger van Danny Blind moet worden als commissaris voetbalzaken in de raad van commissarissen. De oud-voetballer kondigde begin september aan te stoppen als commissaris. Wel blijft hij aan tot er een opvolger is gevonden.

Verweij bevestigt berichtgeving Woerts

In de podcast Kick-off komt Verweij met een vergelijkbare boodschap als die van Woerts. "Arno Vermeulen had een geweldige scoop", begint de clubwatcher van Ajax cynisch. "Hij riep dat Alex Kroes een adviseur zou krijgen. Ik heb het even nagetrokken: complete onzin." Valentijn Driessen denkt dat Vermeulen twee zaken door elkaar heeft gehaald, aangezien er wel een nieuwe voetbalcommissaris komt. "Dat is een klankbord voor de technisch directeur, dus ik denk dat hij adviseur en commissaris door elkaar haalt", aldus Driessen.

