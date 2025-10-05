'Heitinga blijft, bekende naam kijkt over schouder van Kroes, enquête over staf'

Ajax gaat technisch directeur Alex Kroes ondersteunen met iemand die ‘over zijn schouder meekijkt’, weet Arno Vermeulen te melden bij Studio Voetbal. De sportjournalist weet ook om wie het gaat, maar mag dat nog niet zeggen. Verder stelt Vermeulen dat John Heitinga voorlopig niet wordt ontslagen als trainer van Ajax, maar dat er wel kritisch wordt gekeken naar de technische staf.

Met zestien punten uit acht wedstrijden gaat Ajax de interlandperiode in. Na het teleurstellende optreden tegen Sparta Rotterdam (3-3) van zaterdag wordt steeds nadrukkelijker gespeculeerd over de toekomst van Heitinga. “Hij gaat er zeker nu niet uit”, aldus Vermeulen. “Hij gaat er voorlopig niet uit. Je weet nooit wat er gebeurt, want als je een paar keer verliest, gaat het snel. Maar hij gaat er niet uit.”

'Ontslag van Heitinga heeft geen zin'

Volgens de chef voetbal van de NOS heeft een ontslag van Heitinga ‘ook geen zin’. “Want dan heeft technisch directeur Alex Kroes ook een probleem. Die heeft hem aangesteld en die heeft die spelersgroep al niet goed opgezet. Dus dan neemt Heitinga hem misschien mee in zijn val. Natuurlijk zijn er grote vraagtekens over de kwaliteiten van Kroes en ook van de trainer. Dat loopt allebei niet lekker.”

“Over Kroes bijvoorbeeld zeggen ze dat hij een saneerder is, maar geen opbouwer. Dat blijkt ook uit die selectie. Hij heeft veel spelers weggebracht, dat heeft hij goed gedaan. Hij is een zakenman. Maar ze denken niet dat hij de kwaliteit heeft om een elftal op te bouwen”, aldus Vermeulen. “Daarom gaat er ook iemand van buitenaf meekijken over de schouder van Kroes bij het beleid ten aanzien van bijvoorbeeld transfers de komende tijd.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt wie dat dan is. “Ik kan je geen naam vertellen van iemand die dat gaat doen, maar dat is iemand van buiten de club”, antwoordt Vermeulen. Hij zegt te weten wie het is, maar kan het niet zeggen. Ook wil hij geen antwoord geven op de vraag van Wim Kieft of het een oud-voetballer betreft. ‘Volgende vraag. Ik mag het niet zeggen.” Kieft lacht: “Kom op, je bent journalist man!’ Volgens Vermeulen gaat het om iemand met een naam die bij ‘de meeste mensen’ bekend voorkomt. “Het wordt een adviseur, die zelf geen verantwoordelijkheid zal dragen.”

'Alex Kroes vindt dit niet leuk'

Wat Kroes ervan vindt dat er iemand met hem gaat meekijken? “Ik denk dat hij dat niet leuk vindt.” Pierre van Hooijdonk vraagt of het gaat om Louis van Gaal, maar dat ontkent Vermeulen. “Nee, die heeft al een functie bij Ajax. Die adviseert de raad van commissarissen.” Van Hooijdonk wil dat Kroes meer vertrouwen krijgt. “Je moet mensen ook wel echt de tijd geven. Tijd bestaat niet meer in het voetbal. Dan blijf je continu wisselen.”

Ondertussen wordt de technische staf kritisch tegen het licht gehouden, weet Vermeulen. “Frank Peereboom en Urby Emanuelson zijn vrij onervaren. Marcel Keizer is de tacticus, die is gehaald als tactisch brein. We hebben de wedstrijd tegen Olympique Marseille gezien: dat was niet heel erg succesvol. Er wordt een kleine enquête gedaan of dit wel de beste staf voor Ajax op dit moment is. Ze willen wat meer energie in de staf hebben. Dat zou kunnen betekenen dat ze daar nu of in de komende maanden wel een wisseling in willen doorvoeren, om een andere staf te krijgen.”

