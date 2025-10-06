Advocaat oppert 'hulplijn' voor Heitinga: 'Van Gaal, Rijkaard of Ten Cate'

Dick Advocaat raadt Ajax aan om een 'hulplijn' in te schakelen voor John Heitinga. Zelf diende Advocaat in 2016 als klankbord van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord, terwijl Guus Hiddink in 2014 Phillip Cocu bijstond bij PSV. Volgens Advocaat zou het ook goed zijn als Heitinga een steuntje in de rug krijgt van een ervaren trainer.

In gesprek met De Telegraaf stelt Advocaat dat Van Bronckhorst en Cocu ‘heel succesvol’ zijn geworden bij respectievelijk Feyenoord en PSV, nadat ze het ook ‘heel zwaar’ hadden. “Waarom zou dat John bij Ajax met wat rugdekking niet kunnen lukken?”, vraagt hij zich af. “Maar John moet dat wel willen, natuurlijk.”

Van Bronckhorst verloor in het seizoen 2015/16 liefst zeven wedstrijden op rij. Feyenoord bleef achter de trainer staan, maar charterde wel Advocaat om Van Bronckhorst achter de schermen te adviseren en te ondersteunen. Dat werkte uitstekend: in de daaropvolgende elf wedstrijden verloor Feyenoord geen enkele keer meer, waardoor de club van de zevende naar de derde plaats klom. Bovendien won Feyenoord de KNVB Beker en een jaar later volgde de landstitel.

“Ik maakte aanvankelijk de fout door op het trainingsveld te verschijnen. Daardoor leek het vanwege alle draaiende camera’s alleen om mij te gaan”, weet Advocaat nog. “En dat was niet de bedoeling, dus heb ik een stap teruggezet. Het gaat er alleen om dat een beginnende trainer met iemand kan stoeien over het vak. Zo kwamen we samen tot de conclusie dat het misschien beter was om Dirk Kuyt op een andere positie te zetten. Nadat Dirk de nieuwe nummer tien werd, heeft Gio dat seizoen geen wedstrijd meer verloren.”

Advocaat oppert ook al een naam om Heitinga bij te staan. “Ik weet niet hoe het met zijn gezondheid gaat, maar Louis van Gaal zou voor Heitinga een ideale sparringpartner zijn. Net als Frank Rijkaard en Henk ten Cate overigens. Allemaal trainers die een schat aan ervaring hebben bij grote clubs. Zij kunnen Heitinga over het dode punt heen helpen.” Van Gaal is momenteel al werkzaam als adviseur van de raad van commissarissen van Ajax.

