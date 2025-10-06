Advocaat oppert 'hulplijn' voor Heitinga: 'Van Gaal, Rijkaard of Ten Cate'

Dick Advocaat raadt Ajax aan om een 'hulplijn' in te schakelen voor John Heitinga. Zelf diende Advocaat in 2016 als klankbord van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord, terwijl Guus Hiddink in 2014 Phillip Cocu bijstond bij PSV. Volgens Advocaat zou het ook goed zijn als Heitinga een steuntje in de rug krijgt van een ervaren trainer.
In gesprek met De Telegraaf stelt Advocaat dat Van Bronckhorst en Cocu ‘heel succesvol’ zijn geworden bij respectievelijk Feyenoord en PSV, nadat ze het ook ‘heel zwaar’ hadden. “Waarom zou dat John bij Ajax met wat rugdekking niet kunnen lukken?”, vraagt hij zich af. “Maar John moet dat wel willen, natuurlijk.”
Van Bronckhorst verloor in het seizoen 2015/16 liefst zeven wedstrijden op rij. Feyenoord bleef achter de trainer staan, maar charterde wel Advocaat om Van Bronckhorst achter de schermen te adviseren en te ondersteunen. Dat werkte uitstekend: in de daaropvolgende elf wedstrijden verloor Feyenoord geen enkele keer meer, waardoor de club van de zevende naar de derde plaats klom. Bovendien won Feyenoord de KNVB Beker en een jaar later volgde de landstitel.
“Ik maakte aanvankelijk de fout door op het trainingsveld te verschijnen. Daardoor leek het vanwege alle draaiende camera’s alleen om mij te gaan”, weet Advocaat nog. “En dat was niet de bedoeling, dus heb ik een stap teruggezet. Het gaat er alleen om dat een beginnende trainer met iemand kan stoeien over het vak. Zo kwamen we samen tot de conclusie dat het misschien beter was om Dirk Kuyt op een andere positie te zetten. Nadat Dirk de nieuwe nummer tien werd, heeft Gio dat seizoen geen wedstrijd meer verloren.”
Advocaat oppert ook al een naam om Heitinga bij te staan. “Ik weet niet hoe het met zijn gezondheid gaat, maar Louis van Gaal zou voor Heitinga een ideale sparringpartner zijn. Net als Frank Rijkaard en Henk ten Cate overigens. Allemaal trainers die een schat aan ervaring hebben bij grote clubs. Zij kunnen Heitinga over het dode punt heen helpen.” Van Gaal is momenteel al werkzaam als adviseur van de raad van commissarissen van Ajax.
Ik weet niet of Heitinga zijn opstellingen maakt op basis van "hij weet het gewoonweg echt niet", of omdat ie denkt dat ie wat te bewijzen heeft en eigenwijs kan doen. Zo'n Keizer, wat vertelt die hem eigenlijk? Je moet gewoon eens beginnen met de juiste opstellingen maken en qua speelwijze niet alles op de aanval gooien omdat je het idee hebt dat je geweldige spelers hebt. Spelen vanuit de verdediging, mits goed neergezet is voor Ajax de beste optie wat mij betreft.
@Arena ik denk dat hij met Klaassen op 6 wel zijn gelijk wil bewijzen. Wijndal misschien ook. hij zou hem wel leren verdedigen. Frank de Boer selecteerde hem niet, zelf toen hij in een bloedvorm.stak bij Az. Stein zei dat hij alleen maar naar voren rent, Kroes krijgt de zwarte piet, maar het was Heitinga due zei dat hij geen linksback nodig had. Hopelijk keert hij op zijn schreden terug en stelt hij het sterkste team op.Dat betekent Klaassen invaller als er nog 15 min te ballen zijn en een goal hard nodig is
Rijkaard is alleen beschikbaar voor etentjes ed. Ten Cate is goed. Gaal de beste. Maar hebben Advocaat en zelf Hiddink het te druk? Na deze week heeft Advocaat alle tijd van de wereld en Hiddink is heus niet vergroeid met psv
Heitinga moet maar eens beginnen met wedstrijden te starten met de beste spelers en die op de juiste plekken neer te zetten met de juiste tactiek. Dat betekent dus geen basisplaatsen meer voor Klaassen, Berghuis, Wijndal en Gaaei. Deze oudere ervaren jongens (Berghuis en Klaassen) kunnen echt niet meer mee in het huidige moderne voetbal waar Ajax naartoe wilt en kun je ze inbrengen als Ajax met een nulletje of 2 voorstaat en je hebt ze ook nodig voor op de trainingen. Met hun ervaring kunnen ze de jonge spelers van adviezen voorzien. Pas als dat allemaal niet werkt of Heitinga hardleers blijft, kun je hem ontslaan of een 'hulplijn' aanreiken.
