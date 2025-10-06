Vermeulen ziet Kroes dezelfde fouten maken als Mislintat in aankoopbeleid: ‘Onbegrijpelijk’

Arno Vermeulen begrijpt niet dat Alex Kroes dezelfde fouten maakt als Sven Mislintat, zo geeft hij aan bij Studio Voetbal. De huidige technisch directeur van de Amsterdammers had de nodige kritiek op de Duitser, maar heeft kennelijk niet van hem geleerd.

Ajax is dit seizoen nog ongeslagen in de Eredivisie, maar qua spel zit het nog niet op het gewenste niveau. Onder John Heitinga moesten de Amsterdammers weer aantrekkelijker gaan voetballen, maar volgens Vermeulen loopt de oefenmeester tegen een groot probleem aan: Ajax heeft niet de kwaliteit in de selectie om dat te doen.

“Het elftal is licht, iedereen zegt het. Het gaat nu exact als de vorige periode, met Mislintat”, stelt Vermeulen. “Sommige posities hebben ze vier keer bezet, zoals de linksbuitenpositie, maar de andere posities zijn helemaal niet bezet.” Kroes heeft na zijn aanstelling bij Ajax veel kritiek gehad op het functioneren van Mislintat. “Kroes zei dat hij Ajax naar de Filistijnen heeft geholpen.”

In het licht van die kritiek vindt Vermeulen het ‘onbegrijpelijk’ dat Kroes ‘geen lering heeft getrokken’ uit de fouten van Mislintat. “Hij zorgt er weer voor dat er geen balans is in de selectie. Dat is gewoon onbegrijpelijk.”