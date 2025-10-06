Farioli zet deur open voor Ajax: ‘Mocht ik ooit de kans krijgen terug te keren, zou dat een genoegen zijn’

Francesco Farioli heeft de deur opengezet voor een toekomstige terugkeer bij Ajax. De Italiaan leed met FC Porto zijn eerste puntverlies in de thuiswedstrijd tegen Benfica (0-0) en sprak na afloop over zijn oude club.

Farioli vertrok afgelopen zomer na een seizoen bij Ajax. De Italiaan, die in de slotfase van de competitie de landstitel alsnog aan PSV moest laten, maakte vervolgens de overstap naar FC Porto, waar hij fantastisch is begonnen. De eerste negen officiële duels onder zijn leiding werden allemaal gewonnen. In de tiende wedstrijd, in de competitie tegen Benfica, leed Farioli voor het eerst puntverlies. De topper eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Waar Farioli het uitstekend doet bij zijn nieuwe club, gaat het met zijn oude club Ajax een stuk minder voorspoedig sinds hij is vertrokken. Na de wedstrijd tegen Benfica krijgt de oefenmeester de vraag of hij Ajax nog volgt. “Ik kijk soms wedstrijden”, laat Farioli weten op de persconferentie. Daarna wordt hem gevraagd of hij zijn missie in Amsterdam ooit wil afmaken. “Ik vind dit niet de juiste plek om zulke dingen te bespreken, maar mocht ik ooit de kans krijgen om terug te keren, dan zou dat een genoegen zijn. Ajax is mijn enige club in Nederland. Dat was toen duidelijk, en dat is het nu ook”, zet hij de deur open voor een rentree.

De ontmoeting met Benfica betekende ook een treffen met José Mourinho, die sinds halverwege september voor de groep staat in Lissabon. “Ik vind het een voorrecht om te spelen tegen meneer Mourinho”, is Farioli lovend over zijn tegenstander. “Ik heb genoeg gezegd over het respect dat ik voor hem heb, en natuurlijk is het een eer om op de bank van de tegenstander te zitten. We hebben allebei genoten van de wedstrijd, de manier waarop we ons hebben voorbereid en hoe we hem hebben aangepakt. Het resultaat is terecht.”