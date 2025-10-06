Live voetbal

Driessen eist statement met openlijke steun voor Heitinga van Beuker en Kroes als hij aan mag blijven

Directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes
6 oktober 2025, 07:57   Bijgewerkt: 08:31

Alex Kroes en Marijn Beuker moeten een statement uitbrengen waarin de steun voor John Heitinga wordt uitgesproken als hij mag aanblijven als trainer van Ajax, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Volgens de journalist zou dit de onrust bij de Amsterdammers wegnemen.

Heitinga zit op de schopstoel bij Ajax. De trainer is weliswaar ongeslagen in de Eredivisie, maar het spel is verre van overtuigend. Op bezoek bij Go Ahead Eagles, FC Volendam, PSV en Sparta Rotterdam werd gelijkgespeeld, terwijl de vier thuiswedstrijden in zuinige overwinningen eindigden. Omdat Ajax ook in de Champions League slecht voor de dag komt, wordt de roep om het ontslag van Heitinga steeds groter.

Of dat de oplossing is, durft Driessen te betwijfelen. Hij stelt namelijk dat dit Ajax ‘geen enkele garantie biedt’. “Wordt Heitinga gehandhaafd, dan verdient hij middels een statement openlijke steun van zijn voetbaldirectie bestaande uit Marijn Beuker en Alex Kroes”, schrijft de columnist. “Om alle onrust rond Ajax weg te nemen in aanloop naar een loodzwaar programma met AZ, Chelsea, FC Twente, Heerenveen en FC Utrecht.”

Een openlijke steunbetuiging zou voor Beuker en Kroes wel slecht uit kunnen pakken, merkt Driessen op, aangezien ze daar later ‘op afgerekend kunnen worden’. “Echter, de hoofdtrainer laten bungelen voor het oog van de hele natie is niet alleen heel vernederend, het is letterlijk ook gevaarlijk gezien de dynamiek rond Ajax en de fans. Een werknemer als Heitinga verdient uit het oogpunt van goed werkgeverschap rugdekking, maar vooral duidelijkheid van de Ajax-directie. Dan maakt het niet uit of Heitinga wordt ontslagen of dat hij door mag bij Ajax.”

Arena
1.036 Reacties
56 Dagen lid
2.381 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Iemand zou die jongen (Heitinga) toch eens aan zijn verstand moeten peuteren dat hij als de wiedeweerga eens moet gaan beginnen met spelers op de juiste plekken te zetten. Plus dat zogenaamde aanvallende Ajaxvoetbal eens achterwege te laten. Dan kom je een stuk verder.

Vriendje Stokvis
1.387 Reacties
381 Dagen lid
8.006 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Precies wat Valentijn zegt. Kroes en Beuker moeten zich uitspreken dat ze 1000 procent achter Heitinga staan. Dat zal hem goed doen als hij vertrouwen krijgt.

Dug out
401 Reacties
708 Dagen lid
3.256 Likes
Dug out
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat de baas van Driessen zich ook openlijk moet uitspreken over diens functioneren. De Telegraaf is een anti-Ajax krant geworden pur sang, door Driessen.

12deman
529 Reacties
98 Dagen lid
374 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, goed plan en erbij vertellen dat de verwachting de 6de plaats is en alles hoger is meegenomen.

Vriendje Stokvis
1.387 Reacties
381 Dagen lid
8.006 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker niet Ajax zou 100 procent kampioen worden en de CL winnen volgens velen hier. Alles wat minder is zou een grote schande zijn.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

