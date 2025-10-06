Driessen eist statement met openlijke steun voor Heitinga van Beuker en Kroes als hij aan mag blijven

Alex Kroes en Marijn Beuker moeten een statement uitbrengen waarin de steun voor John Heitinga wordt uitgesproken als hij mag aanblijven als trainer van Ajax, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Volgens de journalist zou dit de onrust bij de Amsterdammers wegnemen.

Heitinga zit op de schopstoel bij Ajax. De trainer is weliswaar ongeslagen in de Eredivisie, maar het spel is verre van overtuigend. Op bezoek bij Go Ahead Eagles, FC Volendam, PSV en Sparta Rotterdam werd gelijkgespeeld, terwijl de vier thuiswedstrijden in zuinige overwinningen eindigden. Omdat Ajax ook in de Champions League slecht voor de dag komt, wordt de roep om het ontslag van Heitinga steeds groter.

Of dat de oplossing is, durft Driessen te betwijfelen. Hij stelt namelijk dat dit Ajax ‘geen enkele garantie biedt’. “Wordt Heitinga gehandhaafd, dan verdient hij middels een statement openlijke steun van zijn voetbaldirectie bestaande uit Marijn Beuker en Alex Kroes”, schrijft de columnist. “Om alle onrust rond Ajax weg te nemen in aanloop naar een loodzwaar programma met AZ, Chelsea, FC Twente, Heerenveen en FC Utrecht.”

Een openlijke steunbetuiging zou voor Beuker en Kroes wel slecht uit kunnen pakken, merkt Driessen op, aangezien ze daar later ‘op afgerekend kunnen worden’. “Echter, de hoofdtrainer laten bungelen voor het oog van de hele natie is niet alleen heel vernederend, het is letterlijk ook gevaarlijk gezien de dynamiek rond Ajax en de fans. Een werknemer als Heitinga verdient uit het oogpunt van goed werkgeverschap rugdekking, maar vooral duidelijkheid van de Ajax-directie. Dan maakt het niet uit of Heitinga wordt ontslagen of dat hij door mag bij Ajax.”