Van Hooijdonk botst met Vermeulen over Ajax-staf: 'Zo opportunistisch, wat jij allemaal zegt'

Pierre van Hooijdonk is verrast door uitspraken die Arno Vermeulen zondagavond doet in Studio Voetbal. Vermeulen laat weten dat er een ‘kleine enquête’ gaat plaatsvinden bij Ajax over het functioneren van de technische staf. Op basis daarvan zullen mogelijk wijzigingen plaatsvinden. Van Hooijdonk vindt dat alleen hoofdtrainer John Heitinga daar iets over te zeggen moet hebben.

“Dit is toch bijzonder? De enige, vind ik, die een oordeel kan geven over de staf, dat is de hoofdtrainer”, stelt Van Hooijdonk. Om zijn punt te illustreren wijst Van Hooijdonk naar tafelgasten Ibrahim Afellay en Wim Kieft. “Als de hoofdtrainer vindt dat Ibi misschien niet datgene brengt wat hij ervan verwacht en Wim ook niet, dan kan hij toch zeggen: ik zoek een ander type. Maar toch niet van bovenaf? Dat vind ik echt een brevet van onvermogen.”

Artikel gaat verder onder video

Vermeulen licht toe: “Als jij technisch directeur van een club zou zijn en je ziet dat je staf niet functioneert en je ziet dat de resultaten tegenvallen, dan heb je toch het recht om iets te veranderen? Dat is toch jouw taak?” Van Hooijdonk is niet overtuigd. “Dat moet je toch allereerst wegleggen bij de hoofdtrainer? Die kan dan zeggen op welke vlakken ze iets tekortkomen.”

Vermeulen: 'Oppervlakkige opmerking'

“Je kan toch niet zeggen: we hebben 3-3 gespeeld bij Sparta...”, vervolgt Van Hooijdonk, waarop Vermeulen spreekt van een ‘oppervlakkige opmerking’. Vervolgens countert Vermeulen: “Dit is zo opportunistisch, wat jij allemaal zegt over de manier hoe trainers tegenwoordig bekeken worden. Dan wisselen we elke drie weken van trainer.”

Vermeulen antwoordt: “Als jij een goede technisch directeur bent, dan zou je toch wel weten wat er verder speelt en hoe mensen functioneren. Niet alleen vanwege een 3-3 tegen Sparta. Het gaat over andere dingen.” Ibrahim Afellay weet de gemoederen te bedaren met een humoristische opmerking: “Ik denk dat jullie morgen een hapje met elkaar moeten gaan eten.”

