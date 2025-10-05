Afellay lacht: 'Of Valente onderschat wordt? Een klein beetje maar'

De analisten van Studio Voetbal zijn lyrisch over . De spelmaker heeft na zijn overstap van FC Groningen naar Feyenoord geen enkele moeite om aan te haken, zien Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay. Volgens Van Hooijdonk schat zelfs trainer Robin van Persie de rol van Valente nog niet helemaal op waarde in.

De 22-jarige Valente had zondag een basisplek tegen FC Utrecht (3-2 zege) en speelde een belangrijke rol bij de opbouw van het winnende doelpunt. “Is het ook niet een klein beetje zo dat Valente echt nog een beetje onderschat wordt?”, vraagt Van Hooijdonk zich af. Afellay lacht: “Een klein beetje maar.” Van Hooijdonk vult aan: “Want zijn rol in de Feyenoord is toch wel vele malen groter dan dat de trainer ook nog wel doet lijken?”

Artikel gaat verder onder video

Afellay is het daar ‘helemaal mee eens’. “Vaak is het zo dat zulke jongens nog best een lange aanloop nodig hebben om aan te haken. Maar vanaf het eerste moment dat hij bij Feyenoord speelt, maakt hij zó veel indruk. Je vraagt je echt af: hoeveel beter gaat hij nog worden? En hij wordt ook alleen maar beter door nog meer wedstrijden. En als je ziet dat zo'n speler van Groningen komt, geen enkel aanpassingsprobleem heeft, en met zoveel wedstrijden achter elkaar op dit niveau aantikt, dat is echt knap.”

'Ueda begint Valente beter te begrijpen'

Wim Kieft zag Valente eerder dit seizoen al vaker goede passes geven. “Hij had een paar weken geleden hele goede bal, dwars het midden met heel veel snelheid. Ueda begreep dat toen nog niet, dat Valente dat kon. Dan lijkt het net of die bal van Valente te hard is. Maar het was meer dat ze daar nog niet op ingespeeld waren. Nu gaan ze elkaar beter begrijpen, al had ik nooit verwacht dat Ueda zo goed zou zijn.”

Ueda komt in zijn derde seizoen bij Feyenoord tot bloei. “We hebben hem twee jaar gezien, toen vroegen we ons af wat Slot in hem zag. Maar nu heeft hij vertrouwen. In de kleine ruimte is hij best wel heel goed. Hij weet ook altijd de ruimte te vinden, ook qua koppen. Hij is niet heel groot, maar hij komt er goed voor. Ik vind het een openbaring.”

❗️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!