Opmerkelijk: ESPN draait muziek, live tijdens Feyenoord - FC Utrecht

Een opmerkelijk moment zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht op ESPN: de televisiezender speelde tijdens de wedstrijd op de achtergrond muziek van DJ Paul Elstak af, op het moment dat hij in het stadion in beeld werd gebracht.

Tot twee keer toe werd er zondagmiddag tijdens de tweede helft van de wedstrijd in De Kuip muziek afgespeeld door ESPN. In beiden gevallen ging het op het nummer Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak.

Dat deed ESPN, omdat de zender het leuk leek een nummer van de bekende DJ af te spelen op het moment dat Paul Elstak in beeld gebracht werd door de camera's. Dit ging in eerste instantie echter mis, want het nummer werd kort gedraaid toen de geblesseerde Gernot Trauner op de camera's verscheen.

Vervolgens werd Paul Elstak alsnog gevonden door de camera's van ESPN en werd zijn grote hit uit 1995 opnieuw afgespeeld. Het zorgt voor verbaasde reacties op sociale media: "Is dit nieuw, ESPN? Gaan we straks ook Jan Smit draaien als hij ergens op de tribune zit?", vraagt een kijker zich af.