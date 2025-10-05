Live voetbal 9

Opmerkelijk: ESPN draait muziek, live tijdens Feyenoord - FC Utrecht

FEYUTR
Foto: © ESPN
2 reacties
Tijmen Gerritsen
5 oktober 2025, 16:30   Bijgewerkt: 16:38

Een opmerkelijk moment zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht op ESPN: de televisiezender speelde tijdens de wedstrijd op de achtergrond muziek van DJ Paul Elstak af, op het moment dat hij in het stadion in beeld werd gebracht.

Tot twee keer toe werd er zondagmiddag tijdens de tweede helft van de wedstrijd in De Kuip muziek afgespeeld door ESPN. In beiden gevallen ging het op het nummer Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak.

Artikel gaat verder onder video

Dat deed ESPN, omdat de zender het leuk leek een nummer van de bekende DJ af te spelen op het moment dat Paul Elstak in beeld gebracht werd door de camera's. Dit ging in eerste instantie echter mis, want het nummer werd kort gedraaid toen de geblesseerde Gernot Trauner op de camera's verscheen.

Vervolgens werd Paul Elstak alsnog gevonden door de camera's van ESPN en werd zijn grote hit uit 1995 opnieuw afgespeeld. Het zorgt voor verbaasde reacties op sociale media: "Is dit nieuw, ESPN? Gaan we straks ook Jan Smit draaien als hij ergens op de tribune zit?", vraagt een kijker zich af.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Davy Klaassen tijdens Sparta - Ajax

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie, met nieuw puntverlies Ajax en ruime zege PSV

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Joey Veerman viert zijn goal bij PEC Zwolle - PSV

Joey Veerman grote uitblinker bij ruime uitzege PSV

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
Davy Klaassen van Ajax

Klaassen heel duidelijk: ‘De directie moet…’

  • Gisteren, 19:00
  • Gisteren, 19:00
3 2 reacties
Reageren
2 reacties
descheids
280 Reacties
17 Dagen lid
425 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

logisch, bij espn viel men in slaap van het saaie voetbal van feijenoord en het stille publiek. Heel Nederland was ook Formule 1 aan het kijken.

Vriendje Stokvis
1.382 Reacties
381 Dagen lid
7.991 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ooh was er formule 1 dat heb ik dan gemist. Nou ja een winnend en sterk Feyenoord kijken was ook niet verkeerd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
280 Reacties
17 Dagen lid
425 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

logisch, bij espn viel men in slaap van het saaie voetbal van feijenoord en het stille publiek. Heel Nederland was ook Formule 1 aan het kijken.

Vriendje Stokvis
1.382 Reacties
381 Dagen lid
7.991 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ooh was er formule 1 dat heb ik dan gemist. Nou ja een winnend en sterk Feyenoord kijken was ook niet verkeerd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Utrecht

Feyenoord
3 - 2
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
Groningen
8
3
15
5
Twente
8
3
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel