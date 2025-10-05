Zorgelijke foto van Ayase Ueda duikt op

was zondagmiddag namens Feyenoord de grote uitblinker in De Kuip. De aanvaller was in de lastige thuiswedstrijd tegen FC Utrecht twee keer afwezig. Na zijn tweede treffer greep de topscorer van de Eredivisie echter naar zijn hamstring, zo blijkt uit beelden die verschijnen op sociale media.

Ueda is in bloedvorm bij Feyenoord. De spits, die de afgelopen seizoenen zwaar bekritiseerd werd vanwege zijn prestaties in het rood-wit, was zondag twee keer trefzeker en dat was niet voor het eerst dit seizoen. De aanvalsleider uit Japan heeft in acht wedstrijden in de Eredivisie maar liefst acht keer gescoord.

Artikel gaat verder onder video

De spits van Feyenoord is momenteel onmisbaar voor de ploeg van trainer Robin van Persie. Daarom zijn foto's die na afloop van de wedstrijd op sociale media ook zorgelijk te noemen. Te zien is dat Ueda na de 3-2, die hij in de slotminuten maakte, naar zijn hamstring greep op het moment dat hij het doelpunt wilde vieren.

De komende week vliegt Ueda naar Japan voor interlands met de nationale ploeg. Hij neemt het daarmee op tegen Paraguay en Japan.

Bekijk hieronder de foto, waarop te zien is dat Ueda naar zijn hamstring grijpt: