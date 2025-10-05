Live voetbal 9

Zorgelijke foto van Ayase Ueda duikt op

Ayase Ueda Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
5 oktober 2025, 19:05

Ayase Ueda was zondagmiddag namens Feyenoord de grote uitblinker in De Kuip. De aanvaller was in de lastige thuiswedstrijd tegen FC Utrecht twee keer afwezig. Na zijn tweede treffer greep de topscorer van de Eredivisie echter naar zijn hamstring, zo blijkt uit beelden die verschijnen op sociale media.

Ueda is in bloedvorm bij Feyenoord. De spits, die de afgelopen seizoenen zwaar bekritiseerd werd vanwege zijn prestaties in het rood-wit, was zondag twee keer trefzeker en dat was niet voor het eerst dit seizoen. De aanvalsleider uit Japan heeft in acht wedstrijden in de Eredivisie maar liefst acht keer gescoord.

De spits van Feyenoord is momenteel onmisbaar voor de ploeg van trainer Robin van Persie. Daarom zijn foto's die na afloop van de wedstrijd op sociale media ook zorgelijk te noemen. Te zien is dat Ueda na de 3-2, die hij in de slotminuten maakte, naar zijn hamstring greep op het moment dat hij het doelpunt wilde vieren.

De komende week vliegt Ueda naar Japan voor interlands met de nationale ploeg. Hij neemt het daarmee op tegen Paraguay en Japan.

Bekijk hieronder de foto, waarop te zien is dat Ueda naar zijn hamstring grijpt:

Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Davy Klaassen tijdens Sparta - Ajax

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie, met nieuw puntverlies Ajax en ruime zege PSV

Joey Veerman viert zijn goal bij PEC Zwolle - PSV

Joey Veerman grote uitblinker bij ruime uitzege PSV

Davy Klaassen van Ajax

Klaassen heel duidelijk: ‘De directie moet…’

jabadabadoe
jabadabadoe
Dan twee weekjes herstellen in Rotterdam ipv 2x 12 uur in het vliegtuig voor twee nietszeggende potjes

peterdejong1983
675 Reacties
1.105 Dagen lid
4.412 Likes
peterdejong1983
Ueda neemt het met japan op tegen paraguay en japan. Dat is knap

Copa
2.188 Reacties
755 Dagen lid
22.786 Likes
Copa
Als hij verstandig is blijft hij hier, twee weken herstellen, het seizoen is nog lang. Kan Feyenoord hem verbieden, omdat hij niet fit is, om te gaan?

Ɗohan Jerksen
28 Reacties
31 Dagen lid
4 Likes
Ɗohan Jerksen
@Copa Nee, clubs hebben daar weinig over te zeggen. Bij een blessure is er contact tussen medische staf van club en bond, maar de bond bepaald uiteindelijk.

Quarlon
834 Reacties
1.105 Dagen lid
3.537 Likes
Quarlon
Zou inderdaad het beste zijn. Gek genoeg heeft de club er weinig over te zeggen

descheids
282 Reacties
17 Dagen lid
428 Likes
descheids
Ziet er niet best uit. Gaat minimaal 2 maanden duren.

