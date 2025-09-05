Live voetbal 1

Danny Blind vertrekt bij Ajax wegens 'persoonlijke redenen'

Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
5 september 2025, 17:34   Bijgewerkt: 17:41

Danny Blind heeft besloten te stoppen als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Ajax. De 62-jarige oud-verdediger van de Amsterdammers blijft nog aan totdat er een opvolger gevonden en benoemd is. De zoektocht naar een geschikte vervanger wordt binnenkort opgestart.

Blind trad in april 2018 toe tot de RvC als voetbalcommissaris. In totaal zat hij er zeven jaar, met een onderbreking van twee jaar toen hij assistent-bondscoach was van het Nederlands elftal. Zijn huidige termijn liep eigenlijk door tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027.

Volgens Blind liggen 'persoonlijke redenen' aan de basis van zijn vertrek. "Er is een tijd van komen en gaan. Ik kijk met voldoening terug op de successen uit het verleden en hoop dat Ajax de weg naar boven blijft volgen. Voor mij is het goed om mijn aandacht meer op andere zaken te richten", zegt Blind in een persbericht van Ajax.

Voorzitter van de RvC, Carolien Gehrels, spreekt lovende woorden over Blind: "Danny Blind heeft voor Ajax heel veel betekend. Danny speelde 493 wedstrijden voor de club en hij was in 1995 de aanvoerder van het gouden team dat de Champions League won", begint ze.

"Hij is decennialang en vanuit verschillende rollen betrokken geweest: zowel als speler, hoofd opleiding, trainer, technisch directeur en commissaris. Op zowel sportief als organisatorisch vlak heeft hij het verschil gemaakt. Wij danken hem voor zijn lange, intensieve en professionele betrokkenheid bij Ajax. Als RvC kijken wij terug op een buitengewoon goede en plezierige samenwerking de afgelopen maanden", aldus Gehrels.

Arena
464 Reacties
25 Dagen lid
1.451 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zeg hoera!

Quarlon
690 Reacties
1.074 Dagen lid
3.456 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom, heeft toch veel voor Ajax betekent en is wel een echte voetbalman. Daar heb je in RvC’s (ook buiten Ajax uiteraard) er relatief weinig van.

berk1951
28 Reacties
224 Dagen lid
31 Likes
berk1951
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat is de eerste, wie volgt

Ome Barend
190 Reacties
5 Dagen lid
256 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zijn vervanging zal van het zelfde laken een pak zijn.

Quarlon
690 Reacties
1.074 Dagen lid
3.456 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben benieuwd wat die persoonlijke redenen zijn. Zal ongetwijfeld binnenkort wel naar buiten komen. Zou het te maken hebben dat zijn zoon toch niet terug komt?

