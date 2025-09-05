'Alex Kroes schrikt van wat binnen Ajax wordt gezegd over de spitspositie'

Technisch directeur Alex Kroes en voetbaldirecteur Marijn Beuker hebben bij Ajax moeten vechten voor de komst van Kasper Dolberg. Binnen de club gingen stemmen op om de komende maanden in te gaan met Wout Weghorst als eerste spits en Bertrand Traoré daarachter. Dat beweert journalist Mike Verweij in de podcast Kick-Off.

Door het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland en de verhuur van Chuba Akpom aan Ipswich Town zat Ajax met slechts één echte spits: Weghorst. Wel kan Traoré ook uit de voeten op de spitspositie. Binnen de club zagen sommigen dat als een goed alternatief. Traoré werd echter óók verkocht aan Sunderland en daardoor ontstond ruimte voor de terugkeer van Dolberg.

“Ik denk dat Kroes heel erg geschrokken is toen binnen de club werd geopperd: als Brobbey weg is, kunnen we wel de Champions League, de Eredivisie en de KNVB Beker in met Wout Weghorst en Bertrand Traoré als tweede spits. Die dacht: nu moet ik heel snel Taoré verkopen, dan krijg ik misschien wel toestemming om Dolberg te halen”, zegt Verweij vrijdag in de podcast van De Telegraaf.

“Mensen binnen de club – bij het technisch overleg - vonden het echt een heel goed plan om met Traoré het seizoen in te gaan. Dat was natuurlijk geen goed idee, dus ik denk dat ze de handen wel dicht mogen knijpen met de komst van Dolberg”, stelt Verweij.

Volgens presentator Pim Sedee zag trainer John Heitinga het niet zo zitten in Traoré als spits, wat wordt beaamd door Verweij. “Maar ik kan me voorstellen dat de raad van commissarissen zegt: de financiële positie is nog zo gammel, dat je het met deze twee moet doen. Dan moet je als Alex Kroes en Marijn Beuker wel in gevecht met technisch commissaris Danny Blind en zeggen: ‘Dit is niet goed genoeg, wij willen Dolberg hebben.’”