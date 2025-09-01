Live voetbal

Ajax bereikt akkoord over vertrek Traoré, transfersom lekt uit

Alex Kroes en Bertrand Traoré met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
Tijmen Gerritsen
1 september 2025, 19:59

Ajax heeft een akkoord bereikt met Sunderland over een vertrek van Bertrand Traoré. Dat meldt Sky Sports maandagavond. Volgens het Engelse medium zouden de Amsterdammers een transfersom van een paar miljoen euro aan de aanvaller overhouden.

ESPN maakte maandagmiddag melding van de interesse van Sunderland in Traoré, die samen met Brobbey naar de Engelse promovendus moet afreizen. Omdat de Engelse transfermarkt maandagavond al sluit, is er haast geboden. Volgens Sky Sports gaat het de goede kant op en lijkt Traoré te verkassen naar het Stadium of Light.

Er zou met Ajax een akkoord zijn bereikt over een transfersom van een kleine drie miljoen euro. Het is nu aan allebei de clubs om het papierwerk in orde te maken: Race tegen de klok om het rond te krijgen", schrijft Sky Sports-journalist Keith Downie op X.

Traoré kwam dit seizoen mede door een blessure nog maar tot 63 speelminuten. Met Raúl Moro en Steven Berghuis heeft Ajax in ieder geval spelers die zijn vertrek zouden kunnen opvangen.

Kenneth Perez

Kenneth Perez is vernietigend: 'Alsjeblieft! Hij lijkt wel een oude legend!'

kenneth Perez en Milan van Dongen ESPN

Perez spreekt met stemverheffing tegen Van Dongen: 'Nu zijn we uitgeluld'

Leonne Stentler en Luciano Valente NOS

Luciano Valente reageert met twee woorden op analyse van Leonne Stentler

Pietjanhendrik
Pietjanhendrik
Kroes verkoopt alles. Wat blijft er nog over? De jonge talenten zijn al verhuurd. 3 miljoen haal je ook weinig voor terug. Als kroes nu maar wel op tijd de knopjes van het fax apparaat correct indrukt

Ome Barend
Ome Barend
@Pietjanhendrik hij is in paniek. Er is gewoon nog te weinig verdiend. Eind dit jaar schrijft Ajax helaas weer rode cijfers.

Arena
Arena
@Pietje: wat blijft er nog over??? Wat boeit jou dat in vredesnaam? Het is je club niet en je hebt er een hekel aan? Wat kom je dan vragen wat er overblijft??? Je doet net of je bezorgd bent. Fantast.

Pietjanhendrik
Pietjanhendrik
@Arena: ook al gefrustreerd ofzo ? Net op je kop gekregen van je vrouw? ik reageer gewoon normaal, meneertje koekepeertje. Maar oké, dan zal ik volgende keer weer reageren zoals voetbalhoofdstad als een normale reactie je niet bevalt. Als je een keer je ogen gebruikt zul je zien dat ik ook gewoon normale reacties plaats. Maar blijkbaar wordt het niet gewaardeerd.

dilima1966
dilima1966
Kroes blijft in een weggeef prijs hanteren

CG
CG
@dilima1966. Is 1 halen en 3 betalen !!

Copa
Copa
Een paar miljoen schreef ik al eerder en een besparing van minimaal dat zelfde bedrag aan bruto salaris plus ongeveer 10% sociale premies . Besparing gauw €6 mln Heel goed van Kroes. Selectie wordt smal. Faberski te snel weggedaan?

Pietjanhendrik
Pietjanhendrik
@Copa Ajax had nu de kans gehad om weer als vanouds het talent de kans te geven. Jammer dat kroes daar anders over denkt.

Copa
Copa
Misschien is hij nog niet zover, al denk ik dat Kroes niet had verwacht dat een club voor Traore zou komen Nu Moro en Berguis voor rechts en Links Edvardsen en Godts. Ik weet niet wat de deal is misschien mag Ajax hem in januari weer ophalen. Eventueel bij nood Gaaei. Als er geen opbouwende 6 is dan MOET taylor niet zo hoog staan

ERIMIR
ERIMIR
Copa, nr. 6 hebben we voor dit seizoen. Niet alles kan tegelijk, nu moet Heitinga met de nieuwe aanwinsten snel aan de gang. Kunnen we wellicht nog leuke dingen beleven.

Bertrand Traoré

Bertrand Traoré
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (6 sep. 1995)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2024/2025
Ajax
32
6
2023/2024
Villarreal
11
1
2023/2024
Aston Villa
2
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

