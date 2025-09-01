Ajax bereikt akkoord over vertrek Traoré, transfersom lekt uit

Ajax heeft een akkoord bereikt met Sunderland over een vertrek van . Dat meldt Sky Sports maandagavond. Volgens het Engelse medium zouden de Amsterdammers een transfersom van een paar miljoen euro aan de aanvaller overhouden.

ESPN maakte maandagmiddag melding van de interesse van Sunderland in Traoré, die samen met Brobbey naar de Engelse promovendus moet afreizen. Omdat de Engelse transfermarkt maandagavond al sluit, is er haast geboden. Volgens Sky Sports gaat het de goede kant op en lijkt Traoré te verkassen naar het Stadium of Light.

Er zou met Ajax een akkoord zijn bereikt over een transfersom van een kleine drie miljoen euro. Het is nu aan allebei de clubs om het papierwerk in orde te maken: Race tegen de klok om het rond te krijgen", schrijft Sky Sports-journalist Keith Downie op X.

Traoré kwam dit seizoen mede door een blessure nog maar tot 63 speelminuten. Met Raúl Moro en Steven Berghuis heeft Ajax in ieder geval spelers die zijn vertrek zouden kunnen opvangen.