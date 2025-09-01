Ajax bereikt akkoord over vertrek Traoré, transfersom lekt uit

Ajax heeft een akkoord bereikt met Sunderland over een vertrek van Bertrand Traoré. Dat meldt Sky Sports maandagavond. Volgens het Engelse medium zouden de Amsterdammers een transfersom van een paar miljoen euro aan de aanvaller overhouden.
ESPN maakte maandagmiddag melding van de interesse van Sunderland in Traoré, die samen met Brobbey naar de Engelse promovendus moet afreizen. Omdat de Engelse transfermarkt maandagavond al sluit, is er haast geboden. Volgens Sky Sports gaat het de goede kant op en lijkt Traoré te verkassen naar het Stadium of Light.
Er zou met Ajax een akkoord zijn bereikt over een transfersom van een kleine drie miljoen euro. Het is nu aan allebei de clubs om het papierwerk in orde te maken: Race tegen de klok om het rond te krijgen", schrijft Sky Sports-journalist Keith Downie op X.
Traoré kwam dit seizoen mede door een blessure nog maar tot 63 speelminuten. Met Raúl Moro en Steven Berghuis heeft Ajax in ieder geval spelers die zijn vertrek zouden kunnen opvangen.
@Arena: ook al gefrustreerd ofzo ? Net op je kop gekregen van je vrouw? ik reageer gewoon normaal, meneertje koekepeertje. Maar oké, dan zal ik volgende keer weer reageren zoals voetbalhoofdstad als een normale reactie je niet bevalt. Als je een keer je ogen gebruikt zul je zien dat ik ook gewoon normale reacties plaats. Maar blijkbaar wordt het niet gewaardeerd.
Een paar miljoen schreef ik al eerder en een besparing van minimaal dat zelfde bedrag aan bruto salaris plus ongeveer 10% sociale premies . Besparing gauw €6 mln Heel goed van Kroes. Selectie wordt smal. Faberski te snel weggedaan?
Misschien is hij nog niet zover, al denk ik dat Kroes niet had verwacht dat een club voor Traore zou komen Nu Moro en Berguis voor rechts en Links Edvardsen en Godts. Ik weet niet wat de deal is misschien mag Ajax hem in januari weer ophalen. Eventueel bij nood Gaaei. Als er geen opbouwende 6 is dan MOET taylor niet zo hoog staan
@Arena: ook al gefrustreerd ofzo ? Net op je kop gekregen van je vrouw? ik reageer gewoon normaal, meneertje koekepeertje. Maar oké, dan zal ik volgende keer weer reageren zoals voetbalhoofdstad als een normale reactie je niet bevalt. Als je een keer je ogen gebruikt zul je zien dat ik ook gewoon normale reacties plaats. Maar blijkbaar wordt het niet gewaardeerd.
Een paar miljoen schreef ik al eerder en een besparing van minimaal dat zelfde bedrag aan bruto salaris plus ongeveer 10% sociale premies . Besparing gauw €6 mln Heel goed van Kroes. Selectie wordt smal. Faberski te snel weggedaan?
Misschien is hij nog niet zover, al denk ik dat Kroes niet had verwacht dat een club voor Traore zou komen Nu Moro en Berguis voor rechts en Links Edvardsen en Godts. Ik weet niet wat de deal is misschien mag Ajax hem in januari weer ophalen. Eventueel bij nood Gaaei. Als er geen opbouwende 6 is dan MOET taylor niet zo hoog staan