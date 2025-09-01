Live voetbal

Ajax gaat samenwerkingsverband aan met andere Eredivisieclub

Ereronde Ajax-spelers
Foto: © Imago
12 reacties
Mingus Niesten
1 september 2025, 14:26

Ajax en FC Volendam zijn per 1 september een strategisch partnerschap aangegaan, melden de clubs via hun eigen websites. De Eredivisieclubs trachten hiermee hun talentontwikkeling naar een hoger plan te tillen en doorgroeimogelijkheden te verbeteren.

Het partnerschap wordt op een interessant moment aangekondigd, twee dagen nadat de Volendammers Ajax het leven zuur maakten door de ploeg van John Heitinga op 1-1 te houden. Ajax kwam allerminst goed voor de dag, maar neemt dus naast een punt toch nog iets positiefs mee uit de vissersstad.

Artikel gaat verder onder video

Op de clubsites valt te lezen wat de insteek is van de collaboratie. "Door middel van deze samenwerking wordt expertise gedeeld op het gebied van voetbalmethodiek en trainersontwikkeling. Ook zullen scoutingsactiviteiten en testprotocollen op elkaar afgestemd worden om de prestaties en het potentieel van spelers te monitoren. Daarbij worden de doorgroeimogelijkheden zodanig ingericht dat spelers hun ontwikkeling maximaal kunnen benutten." Door het partnerschap voegt FC Volendam zich aan het rijtje toe met de andere internationale partners van Ajax, namelijk Gamba Osaka, CF Pachuca en Como 1907. De promovendus kan dus ook met deze clubs 'kennis en inzicht uitwisselen'. Het is nog afwachten of er op basis van deze samenwerking ook nog een transfer plaatsvindt voor de deadline van dinsdag, al lijkt dat wat krap.

Reacties technisch directeuren

Alex Kroes heeft verheugd gereageerd op het nieuws: "Door FC Volendam te verwelkomen in ons clubnetwerk versterken we onze kernactiviteit: het ontwikkelen van spelers en het creëren van de juiste doorgroeipaden, waarbij we ervoor zorgen dat zij consequent worden uitgedaagd en ondersteund om hun volledige potentieel te bereiken." Ook de technische directeur van FC Volendam, Patrick Busby, denkt dat het partnerschap veel gaat op leveren. "De samenwerking met Ajax geeft ons extra expertise en kansen op het gebied van scouting en het huren van spelers. Tegelijkertijd biedt het toegang tot een wereldwijd clubnetwerk, waardoor FC Volendam nu en in de toekomst aanzienlijke kennis kan opdoen. Dit op zowel technisch als strategisch vlak. Wij verwachten dat onze gezamenlijke kennis en ervaring een langdurige impact zal hebben binnen de ontwikkeling van onze club."

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kenneth Perez

Kenneth Perez is vernietigend: 'Alsjeblieft! Hij lijkt wel een oude legend!'

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
kenneth Perez en Milan van Dongen ESPN

Perez spreekt met stemverheffing tegen Van Dongen: 'Nu zijn we uitgeluld'

  • Gisteren, 21:15
  • Gisteren, 21:15
Leonne Stentler en Luciano Valente NOS

Luciano Valente reageert met twee woorden op analyse van Leonne Stentler

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
0 12 reacties
Reageren
12 reacties
Arena
349 Reacties
21 Dagen lid
1.192 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

"Het partnerschap wordt op een interessant moment aangekondigd, twee dagen nadat de Volendammers Ajax het leven zuur maakten door de ploeg van John Heitinga op 1-1 te houden". Er is werkelijk niks interessants aan. Je kunt er rustig vanuit gaan dat Ajax en Volendam daar al langer mee bezig zijn. Dat heeft met die wedstrijd niks te maken.

Copa
2.036 Reacties
721 Dagen lid
22.590 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Volendam heeft al een bijdrage geleverd, door Ajax een puntje te schenken gisteren.

Copa
2.036 Reacties
721 Dagen lid
22.590 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Natuurlijk zijn ze hier al veel langer mee bezig. Az pikte veel weg uit Amsterdam Oost en Zuid Oost. Ajax is aan het renoveren. Zo te zien gaat het de goede kant op... Nederlands beste voetballer allertijden zag dit zo lang geleden al en daarom nam hij een maatregel in de vorm van aantrekkingskracht....... Maar toen puntje bij paaltje kwam begreep deze knaap totaal niet wat hij moest doen, JC zei tegen hem: 'weet je wel waarvoor jij hier zit?" en Edgar Davids begreep het totaal niet, hij dacht omdat hij zo slim was.

Copa
2.036 Reacties
721 Dagen lid
22.590 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoe werkt deze site eigenlijk... Ik reageerde en het kwam keurig na de reactie van Arena Toen las ik de reacties (Arena en de mijne Copa) en reageerde ik op Arena, maar ik haal hier niet uit dat ik op hem heb gereageerd. Het lijkt zo alsof ik gewoon weer een reactie heb geplaatst zonder verwijzing naar Arena. Vreemd

Tante Barbara
3 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou Ajax nog de selectie van FC Volendam kunnen inschrijven voor de CL? Kleinere kans dat je dan afgaat als een gieter.

dilima1966
2.562 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen laten ze eerst maar de club weer op rechterpad helpen eerst panterscchap aangaan met sparta weer bij eindigen

Arena
349 Reacties
21 Dagen lid
1.192 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zoals jij van gekkigheid niet weet hoe je fatsoenlijk Nederlands moet schrijven bedoel je? Man man wat een niveau.

dilima1966
2.562 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena heb je spuit elf ook weer met je wins voor ajax op hjynson pannenkoek stond vroeger op je geboorte kaartje puisje niet uit knijpen moet nog een piemeltje worden Is nog steeds niet veranderd

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
427 Reacties
870 Dagen lid
5.264 Likes
Dhr. Reuring
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dilima1966: je kunt beter eerst schrijven en daarna aan de drank, niet andersom.

dilima1966
2.562 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Dhr. Reuring

nog zo pannenkoek je leven samen met je vriendje Arena onder een steen verder ga ik geen tijd aan jullie verspelen jullie twee worden hier zo wie zo niet serieus genomen

Pietjanhendrik
203 Reacties
40 Dagen lid
240 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De belangrijkste reden voor de samenwerking is dat Volendam aan Ajax gaat leren hoe je goed voetbal speelt

dilima1966
2.562 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik ja dat is het denk ik

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
349 Reacties
21 Dagen lid
1.192 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

"Het partnerschap wordt op een interessant moment aangekondigd, twee dagen nadat de Volendammers Ajax het leven zuur maakten door de ploeg van John Heitinga op 1-1 te houden". Er is werkelijk niks interessants aan. Je kunt er rustig vanuit gaan dat Ajax en Volendam daar al langer mee bezig zijn. Dat heeft met die wedstrijd niks te maken.

Copa
2.036 Reacties
721 Dagen lid
22.590 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Volendam heeft al een bijdrage geleverd, door Ajax een puntje te schenken gisteren.

Copa
2.036 Reacties
721 Dagen lid
22.590 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Natuurlijk zijn ze hier al veel langer mee bezig. Az pikte veel weg uit Amsterdam Oost en Zuid Oost. Ajax is aan het renoveren. Zo te zien gaat het de goede kant op... Nederlands beste voetballer allertijden zag dit zo lang geleden al en daarom nam hij een maatregel in de vorm van aantrekkingskracht....... Maar toen puntje bij paaltje kwam begreep deze knaap totaal niet wat hij moest doen, JC zei tegen hem: 'weet je wel waarvoor jij hier zit?" en Edgar Davids begreep het totaal niet, hij dacht omdat hij zo slim was.

Copa
2.036 Reacties
721 Dagen lid
22.590 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoe werkt deze site eigenlijk... Ik reageerde en het kwam keurig na de reactie van Arena Toen las ik de reacties (Arena en de mijne Copa) en reageerde ik op Arena, maar ik haal hier niet uit dat ik op hem heb gereageerd. Het lijkt zo alsof ik gewoon weer een reactie heb geplaatst zonder verwijzing naar Arena. Vreemd

Tante Barbara
3 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou Ajax nog de selectie van FC Volendam kunnen inschrijven voor de CL? Kleinere kans dat je dan afgaat als een gieter.

dilima1966
2.562 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen laten ze eerst maar de club weer op rechterpad helpen eerst panterscchap aangaan met sparta weer bij eindigen

Arena
349 Reacties
21 Dagen lid
1.192 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zoals jij van gekkigheid niet weet hoe je fatsoenlijk Nederlands moet schrijven bedoel je? Man man wat een niveau.

dilima1966
2.562 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena heb je spuit elf ook weer met je wins voor ajax op hjynson pannenkoek stond vroeger op je geboorte kaartje puisje niet uit knijpen moet nog een piemeltje worden Is nog steeds niet veranderd

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
427 Reacties
870 Dagen lid
5.264 Likes
Dhr. Reuring
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dilima1966: je kunt beter eerst schrijven en daarna aan de drank, niet andersom.

dilima1966
2.562 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Dhr. Reuring

nog zo pannenkoek je leven samen met je vriendje Arena onder een steen verder ga ik geen tijd aan jullie verspelen jullie twee worden hier zo wie zo niet serieus genomen

Pietjanhendrik
203 Reacties
40 Dagen lid
240 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De belangrijkste reden voor de samenwerking is dat Volendam aan Ajax gaat leren hoe je goed voetbal speelt

dilima1966
2.562 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik ja dat is het denk ik

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel