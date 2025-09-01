Ajax gaat samenwerkingsverband aan met andere Eredivisieclub

Ajax en FC Volendam zijn per 1 september een strategisch partnerschap aangegaan, melden de clubs via hun eigen websites. De Eredivisieclubs trachten hiermee hun talentontwikkeling naar een hoger plan te tillen en doorgroeimogelijkheden te verbeteren.

Het partnerschap wordt op een interessant moment aangekondigd, twee dagen nadat de Volendammers Ajax het leven zuur maakten door de ploeg van John Heitinga op 1-1 te houden. Ajax kwam allerminst goed voor de dag, maar neemt dus naast een punt toch nog iets positiefs mee uit de vissersstad.

Op de clubsites valt te lezen wat de insteek is van de collaboratie. "Door middel van deze samenwerking wordt expertise gedeeld op het gebied van voetbalmethodiek en trainersontwikkeling. Ook zullen scoutingsactiviteiten en testprotocollen op elkaar afgestemd worden om de prestaties en het potentieel van spelers te monitoren. Daarbij worden de doorgroeimogelijkheden zodanig ingericht dat spelers hun ontwikkeling maximaal kunnen benutten." Door het partnerschap voegt FC Volendam zich aan het rijtje toe met de andere internationale partners van Ajax, namelijk Gamba Osaka, CF Pachuca en Como 1907. De promovendus kan dus ook met deze clubs 'kennis en inzicht uitwisselen'. Het is nog afwachten of er op basis van deze samenwerking ook nog een transfer plaatsvindt voor de deadline van dinsdag, al lijkt dat wat krap.

Reacties technisch directeuren

Alex Kroes heeft verheugd gereageerd op het nieuws: "Door FC Volendam te verwelkomen in ons clubnetwerk versterken we onze kernactiviteit: het ontwikkelen van spelers en het creëren van de juiste doorgroeipaden, waarbij we ervoor zorgen dat zij consequent worden uitgedaagd en ondersteund om hun volledige potentieel te bereiken." Ook de technische directeur van FC Volendam, Patrick Busby, denkt dat het partnerschap veel gaat op leveren. "De samenwerking met Ajax geeft ons extra expertise en kansen op het gebied van scouting en het huren van spelers. Tegelijkertijd biedt het toegang tot een wereldwijd clubnetwerk, waardoor FC Volendam nu en in de toekomst aanzienlijke kennis kan opdoen. Dit op zowel technisch als strategisch vlak. Wij verwachten dat onze gezamenlijke kennis en ervaring een langdurige impact zal hebben binnen de ontwikkeling van onze club."