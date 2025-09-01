Live voetbal

Brobbey en Geertruida spraken transfers naar Sunderland af en hebben gezamenlijk doel

Lutsharel Geertruida en Brian Brobbey met Sunderland-logo
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Niels Hassfeld
1 september 2025, 11:11

Brian Brobbey en Lutsharel Geertruida hebben telefonisch gesproken over hun aanstaande transfers naar Sunderland, zo weet De Telegraaf. Beide spelers zijn door Ronald Koeman niet opgenomen voor het Nederlands elftal en willen zich bij de Engelse promovendus met het oog op het WK van komende zomer terugknokken in Oranje.

Brobbey staat op het punt de overstap naar Sunderland te maken. De bonkige spits zou al persoonlijk rond zijn over een contract tot medio 2030, terwijl Ajax en de Engelsen het eens zijn over een transfersom van twintig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen. De aanvaller zal nu in Amsterdam gekeurd worden.

Artikel gaat verder onder video

Zodra hij die keuring heeft doorlopen, zal Brobbey zijn contract bij Sunderland gaan tekenen. Daar wordt hij naar alle waarschijnlijkheid ploeggenoot van Geertruida, die op huurbasis over gaat komen van RB Leipzig. De oud-Feyenoorder kan volgende zomer middels een koopoptie definitief worden overgenomen.

Voordat beide spelers besloten hun jawoord te geven aan Sunderland, hebben ze telefonisch contact met elkaar gehad. Tijdens dat gesprek besloten Brobbey en Geertruida dat ze samen het avontuur aan wilden gaan in Engeland. Bij Sunderland hebben de spits en de verdediger een gezamenlijk doel: zich terugknokken in Oranje in aanloop naar het WK van 2026. Koeman liet beide spelers buiten zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen, die deze week op het programma staan.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-speler Dominik Szoboszlai

Szoboszlai redt Liverpool met waanzinnige vrije trap tegen Arsenal

  • Gisteren, 19:26
  • Gisteren, 19:26
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga maakt na horrorwedstrijd Ajax een opvallende trip: 'À la Steijn?'

  • Gisteren, 18:52
  • Gisteren, 18:52
Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'

Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'

  • Gisteren, 12:03
  • Gisteren, 12:03
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Goede beslissing van beide spelers. Het is te hopen dat ze daar beter tot hun recht komen.

Copa
2.027 Reacties
720 Dagen lid
22.569 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voetballers onderling voelen geen haat naar elkaar. Hoe anders is dit bij grote groepen supporters Ik snap hier niets van.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Goede beslissing van beide spelers. Het is te hopen dat ze daar beter tot hun recht komen.

Copa
2.027 Reacties
720 Dagen lid
22.569 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voetballers onderling voelen geen haat naar elkaar. Hoe anders is dit bij grote groepen supporters Ik snap hier niets van.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Tottenham
3
4
6
5
Everton
3
2
6
6
Sunderland
3
2
6
7
Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace
3
3
5

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel