Brobbey en Geertruida spraken transfers naar Sunderland af en hebben gezamenlijk doel

en hebben telefonisch gesproken over hun aanstaande transfers naar Sunderland, zo weet De Telegraaf. Beide spelers zijn door Ronald Koeman niet opgenomen voor het Nederlands elftal en willen zich bij de Engelse promovendus met het oog op het WK van komende zomer terugknokken in Oranje.

Brobbey staat op het punt de overstap naar Sunderland te maken. De bonkige spits zou al persoonlijk rond zijn over een contract tot medio 2030, terwijl Ajax en de Engelsen het eens zijn over een transfersom van twintig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen. De aanvaller zal nu in Amsterdam gekeurd worden.

Zodra hij die keuring heeft doorlopen, zal Brobbey zijn contract bij Sunderland gaan tekenen. Daar wordt hij naar alle waarschijnlijkheid ploeggenoot van Geertruida, die op huurbasis over gaat komen van RB Leipzig. De oud-Feyenoorder kan volgende zomer middels een koopoptie definitief worden overgenomen.

Voordat beide spelers besloten hun jawoord te geven aan Sunderland, hebben ze telefonisch contact met elkaar gehad. Tijdens dat gesprek besloten Brobbey en Geertruida dat ze samen het avontuur aan wilden gaan in Engeland. Bij Sunderland hebben de spits en de verdediger een gezamenlijk doel: zich terugknokken in Oranje in aanloop naar het WK van 2026. Koeman liet beide spelers buiten zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen, die deze week op het programma staan.