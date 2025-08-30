Live voetbal 1

Voormalig Oranje-international Bud Brocken (67) overleden

Willem II-icoon Bud Brocken overleden
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025, 12:19

Voormalig profvoetballer Bud Brocken is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Het clubicoon van Willem II en vijfvoudig international is 67 jaar geworden.

Brocken maakte in 1975 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor de Tricolores en zou uiteindelijk 388 wedstrijden spelen voor de Tilburgse club. De vleugelaanvaller stond bekend om zijn enorme loopvermogen en zijn handelsmerk: de ‘bananenvoorzet’. “Dankzij deze traptechniek kon hij de bal met precisie neerleggen in het strafschopgebied,” schrijft Willem II.

In het seizoen 1981/82 maakte Brocken de overstap naar Birmingham City. Een jaar later keerde hij terug naar Nederland, waar hij voor FC Groningen speelde. In die periode verdiende hij ook een plek in het Nederlands elftal onder bondscoach Kees Rijvers. Hij kwam vijf keer uit voor Oranje, onder meer tegen Spanje, Ierland en België.

Na zijn actieve carrière sloot Brocken de voetbalwereld achter zich. Hij werd makelaar in zijn geboortestad Tilburg.

