Jonker ziet toekomstige 'zes' voor top-drie én Oranje in de Eredivisie

wordt door Andries Jonker getipt als toekomstig speler van Ajax, Feyenoord of PSV én het Nederlands elftal. De 21-jarige middenvelder maakte zaterdag grote indruk tijdens het gelijkspel tussen zijn club FC Volendam en Ajax (1-1).

Volendam nam Yah deze zomer transfervrij over van Jong FC Utrecht. De Nederlandse middenvelder met Nigeriaanse roots tekende een tweejarig contract bij de promovendus, met daarin een optie voor een derde seizoen. Met Yah als basisspeler is Volendam na vier speelronden nog ongeslagen in de Eredivisie: tegen sc Heerenveen (1-1), AZ (2-2), Telstar (2-2) én Ajax (1-1) werd telkens gelijkgespeeld.

Henk Veerman: 'Als je tegen hem aanloopt heb je een serieus probleem'

Presentator Fresia Cousiño Arias zegt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie te hebben genoten van het spel van Yah. Zijn ploeggenoot Henk Veerman, die tegen Ajax op fraaie wijze de 1-0 maakte en een dag later is aangeschoven in het ESPN-programma, reageert. "Ik vind het echt een geweldige speler. Het is ook echt een beer van een kerel. Als je tegen hem aanloopt, dan heb je gewoon vakantie. Dan heb je een serieus probleem", zegt de routinier tot hilariteit van de tafel. "Hij heeft natuurlijk een hoop blessureleed gehad, maar als hij fit blijft, dan zal deze jongen niet lang bij FC Volendam voetballen", voorspelt Veerman.

Jonker, oud-trainer van Telstar, Volendam én voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, vindt Yah ook 'echt geweldig'. "Het lijkt erop dat de topclubs massaal zoeken naar een nummer zes. Die moet altijd weer in het buitenland gevonden worden. Maar bij Telstar loopt er nog eentje waarvan ik denk: 'Zo, wat een speler', Tyrone Owusu", zegt Jonker. "Ik ben niet iemand die na twee, drie wedstrijden vindt dat iemand in het Nederlands elftal moet, maar dat zijn wel spelers, Owusu en Yah... Ga die nou een half jaar volgen. Als je dit niveau vasthoudt, die gaan niet zo lang bij een Volendam spelen. Ik denk dat de Nederlandse topclubs daar heel goed naar zouden kunnen kijken. Geweldig dat dat soort spelers boven komen drijven en dat dat soort mannen een podium krijgen in de Eredivisie om zich te ontwikkelen", aldus Jonker.