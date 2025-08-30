Live voetbal 6

Weghorst geprovoceerd door bekende van Ajax

Demen Bülbül
30 augustus 2025, 19:45

Nick Verschuren maakte zaterdag nota bene in de wedstrijd tegen zijn broodheer Ajax zijn basisdebuut voor FC Volendam. De twintigjarige centrumverdediger zat drie weken geleden nog bij de Amsterdammers op de bank in het thuisduel met Telstar, maar werd kort daarop verhuurd aan FC Volendam. Met de promovendus snoepte hij twee punten af van zijn eigenlijke werkgever (1-1).

“Het was een unieke ervaring. Het was de eerste keer dat ik tegen Ajax speelde, natuurlijk. Het is gewoon mijn werkgever. Het was heel vaag, eigenlijk”, deelt Verschuren na afloop voor de camera van ESPN zijn gevoelens over het de wedstrijd die hij zaterdag namens FC Volendam speelde tegen Ajax. De stopper speelde centraal achterin een sterke wedstrijd.

Presentator Cristian Willaert vraagt zich af of Verschuren op het veld veel heeft gesproken met zijn voormalig teamgenoten van Ajax. “Nee, dat viel wel mee”, antwoordt de verdediger. “Je kent die gasten natuurlijk. Zij gaan vol voor de drie punten en wij ook, dus dan zijn we even geen vrienden meer.”

Willaert roept een moment in herinnering in de slotfase waarbij Wout Weghorst bij een kopduel met Robert Mühren een duwfout beging. Scheidsrechter Alex Bos floot voor een overtreding van Weghorst, die zwaar ontgoocheld bleef zitten op het gras en als een boer met kiespijn naar Verschuren lachte. Mühren en Verschuren konden hun lach vervolgens beiden niet onderdrukken en brachent samen een bezoekje aan Weghorst. Mühren omhelsde Weghorst, terwijl Verschuren de Ajax-spits uitlachte en een meerdere schouderklopjes gaf.

“Ik zag in het duel met Weghorst wat onderlinge communicatie en wat klapjes op de borst. Hoe ging dat? Neem ons eens even mee”, verzoekt Willaert Verschuren. Die reageert: “Er werd niet zo heel veel gezegd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me het moment niet eens meer goed kan herinneren. Je probeert hem een klein beetje uit te lokken. Wij zaten er natuurlijk lekkerder in dan zij op dat moment. Wij nemen genoegen met een gelijkspel op dat moment en zij niet. Dan kun je hem natuurlijk een beetje porren.”

Ome Barend
31 Reacties
0 Dagen lid
35 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Waar zijn de berichten over Berghuis? Hij ging totaal over de rooie in de rust.. nu al bang voor een lang seizoen?

Vriendje Stokvis
1.225 Reacties
345 Dagen lid
7.969 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Berghuis gaat voor de prijzen.

Ome Barend
31 Reacties
0 Dagen lid
35 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis zo wanneer was zijn laatste prijs? Misschien een goede quizvraag..

CG
2.266 Reacties
768 Dagen lid
13.259 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Lijkt haast de waarheid te zijn !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Nick Verschuren

Nick Verschuren
Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 20 jaar (13 jan. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Volendam
1
0
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
33
0
2024/2025
Ajax
0
0

Meer info

