Klaassen gelooft in desastreus scenario voor Ajax

is totaal niet te spreken over het niveau dat Ajax zaterdag op de mat legde in Volendam. De wedstrijd eindigde in 1-1, maar de Amsterdammers zakten door de ondergrens heen. Klaassen durft dan ook niet aan de Champions League te denken.

Als de aanvoerder gevraagd wordt hoe hij het niveau van Ajax zou omschrijven, heeft Klaassen maar twee woorden nodig: "Heel slecht". Wanneer Christian Willaert van ESPN stelt dat Ajax 'weer tien stappen achteruit heeft gezet', gaat de middenvelder daar niet direct in mee. "Tegen Heracles liep het allemaal soepel, vandaag was dat anders. Dan wordt er weer iets anders gevraagd. Dat brachten we vandaag niet", doelt Klaassen op iets als de pure wil om te winnen of tomeloze inzet.

Vervolgens begint Klaassen over de Champions League. "Na de loting waren we excited, maar als we dit op de mat leggen, eindigen we gewoon met 0 punten in de competitiefase." De ervaren middenvelder hoopt dat er snel verbetering in het spel komt. "Het mag wel op gaan schieten ja. Ik ben een positief persoon, maar ook ik moet zeggen dat het er op dit moment niet goed uitziet."

Ajax zal nu met een slecht gevoel de interlandperiode ingaan, waarna op 13 september PEC Zwolle-thuis wacht. Vier dagen later komt Internazionale op bezoek, met uitwedstrijden bij PSV en Marseille die snel volgen. Het niveau zal dus snel omhoog moeten.