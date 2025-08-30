Live voetbal 10

Klaassen gelooft in desastreus scenario voor Ajax

Davy Klaassen Ajax
Foto: © ESPN
4 reacties
Mingus Niesten
30 augustus 2025, 18:42

Davy Klaassen is totaal niet te spreken over het niveau dat Ajax zaterdag op de mat legde in Volendam. De wedstrijd eindigde in 1-1, maar de Amsterdammers zakten door de ondergrens heen. Klaassen durft dan ook niet aan de Champions League te denken.

Als de aanvoerder gevraagd wordt hoe hij het niveau van Ajax zou omschrijven, heeft Klaassen maar twee woorden nodig: "Heel slecht". Wanneer Christian Willaert van ESPN stelt dat Ajax 'weer tien stappen achteruit heeft gezet', gaat de middenvelder daar niet direct in mee. "Tegen Heracles liep het allemaal soepel, vandaag was dat anders. Dan wordt er weer iets anders gevraagd. Dat brachten we vandaag niet", doelt Klaassen op iets als de pure wil om te winnen of tomeloze inzet.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens begint Klaassen over de Champions League. "Na de loting waren we excited, maar als we dit op de mat leggen, eindigen we gewoon met 0 punten in de competitiefase." De ervaren middenvelder hoopt dat er snel verbetering in het spel komt. "Het mag wel op gaan schieten ja. Ik ben een positief persoon, maar ook ik moet zeggen dat het er op dit moment niet goed uitziet."

Ajax zal nu met een slecht gevoel de interlandperiode ingaan, waarna op 13 september PEC Zwolle-thuis wacht. Vier dagen later komt Internazionale op bezoek, met uitwedstrijden bij PSV en Marseille die snel volgen. Het niveau zal dus snel omhoog moeten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Brian Brobbey

Ajax in afwachting: Italianen willen 21 miljoen betalen voor Brian Brobbey

  • Gisteren, 19:42
  • Gisteren, 19:42
James McConnell

James McConnell belde basisspeler van Ajax op voor zijn transfer: 'Hij zei...'

  • Gisteren, 19:07
  • Gisteren, 19:07
Georges Mikautadze Ajax

Mikautadze mislukte volledig bij Ajax, maar kan Amsterdammers nu veel pijn doen

  • Gisteren, 18:30
  • Gisteren, 18:30
4 4 reacties
Reageren
4 reacties
Ome Barend
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Klaassen stelt zich heel nederig op. Bibberend en bevend.

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij is wel eerlijk. Nul punten in de CL dat zijn weinig punten. Dus weinig miljoenen.

Ome Barend
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis 0 punten hij heeft niet eens meer vertrouwen in 1 punt. Rookie Heitinga doet toch wat verkeerd daar.. zelfs Volendam zou met meer vertrouwen in de CL gaan.

Pietjanhenrdrik
120 Reacties
39 Dagen lid
148 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis: Klaassen ziet de bui al hangen en forceert een vertrek.

Quarlon
654 Reacties
1.069 Dagen lid
3.413 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Respect voor Klaassen. Hij zegt zoals het is

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Klaassen stelt zich heel nederig op. Bibberend en bevend.

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij is wel eerlijk. Nul punten in de CL dat zijn weinig punten. Dus weinig miljoenen.

Ome Barend
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis 0 punten hij heeft niet eens meer vertrouwen in 1 punt. Rookie Heitinga doet toch wat verkeerd daar.. zelfs Volendam zou met meer vertrouwen in de CL gaan.

Pietjanhenrdrik
120 Reacties
39 Dagen lid
148 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis: Klaassen ziet de bui al hangen en forceert een vertrek.

Quarlon
654 Reacties
1.069 Dagen lid
3.413 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Respect voor Klaassen. Hij zegt zoals het is

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 32 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
1
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel