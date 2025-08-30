René van der Gijp kraakt één man bij Ajax af: ‘Het slaat nergens op’

René van der Gijp snapt weinig van de huurtransfer van naar Ajax. De twintigjarige middenvelder wordt door de Amsterdammers voor één seizoen gehuurd van Liverpool. In eerste instantie leek Ajax juist op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder.

Door het vertrek van Jordan Henderson was Ajax dringend op zoek naar een leider op de ‘zes’-positie. Die ervaren controleur is er tot aan de dag van vandaag niet gekomen. McConnell wordt voor een seizoen gehuurd, maar past niet in het profiel wat Ajax eerder zocht. “Het slaat nergens op”, oordeelt Van der Gijp over het transferbeleid bij Ajax, waar Alex Kroes verantwoordelijk voor is.

Artikel gaat verder onder video

“Ze willen eerst Edson Álvarez en Daley Blind, maar nemen nu een van Liverpool die nog nooit in de Premier League heeft gespeeld…”, gaat de analist verder bij Vandaag Inside. Totaal uit het niets begint Van der Gijp vervolgens over Joshua Zirkzee. “Die gaat van Bologna naar Manchester United en wil nu naar een club als Milan, die gaat niet tegen Excelsior spelen.”

Helene Hendriks attendeert Van der Gijp erop dat Ajax te maken heeft met financiële perikelen. “Dat weet ik, maar het is wel heel raar als je zegt dat je een ervaren jongen wil, dat je daar dan een jongen van twintig neerzet. Dat is een beetje gek”, sluit Gijp af.