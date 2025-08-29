Ajax in afwachting: Italianen willen 21 miljoen betalen voor Brian Brobbey

AS Roma is concreet geïnteresseerd in . Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De spits van Ajax is al een tijdje in beeld bij de Romeinse club en hoopt nu tot een deal te komen met Ajax. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren.

De Italiaanse topclub moet namelijk eerst een spits verkopen. Artem Dovbyk, die vorige zomer overkwam van het Spaanse Girona, moet vertrekken. Brobbey zou zijn vervanger dan moeten worden, maar er is haast bij geboden. De transferwindow sluit al over een paar dagen.

Volgens La Gazzetta dello Sport is er door AS Roma via een tussenpersoon navraag gedaan onder welke voorwaarden Brobbey zou mogen vertrekken uit Amsterdam. Alex Kroes hoopt met Ajax op een transfersom van 25 miljoen euro. AS Roma zou het bij 21 miljoen euro willen houden.

Brobbey is overigens niet de enige spits die in beeld is. Ook Emmanuel Emegha, oud-spits van Sparta, staat op het verlanglijstje van de Romeinen. Hij zou echter meer dan twintig miljoen euro kosten. Breel Embolo is ook in beeld en is een goedkopere optie voor de club.