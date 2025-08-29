Live voetbal 7

Ajax in afwachting: Italianen willen 21 miljoen betalen voor Brian Brobbey

Ajax-spits Brian Brobbey
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
29 augustus 2025, 19:42

AS Roma is concreet geïnteresseerd in Brian Brobbey. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De spits van Ajax is al een tijdje in beeld bij de Romeinse club en hoopt nu tot een deal te komen met Ajax. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren.

De Italiaanse topclub moet namelijk eerst een spits verkopen. Artem Dovbyk, die vorige zomer overkwam van het Spaanse Girona, moet vertrekken. Brobbey zou zijn vervanger dan moeten worden, maar er is haast bij geboden. De transferwindow sluit al over een paar dagen.

Volgens La Gazzetta dello Sport is er door AS Roma via een tussenpersoon navraag gedaan onder welke voorwaarden Brobbey zou mogen vertrekken uit Amsterdam. Alex Kroes hoopt met Ajax op een transfersom van 25 miljoen euro. AS Roma zou het bij 21 miljoen euro willen houden.

Brobbey is overigens niet de enige spits die in beeld is. Ook Emmanuel Emegha, oud-spits van Sparta, staat op het verlanglijstje van de Romeinen. Hij zou echter meer dan twintig miljoen euro kosten. Breel Embolo is ook in beeld en is een goedkopere optie voor de club.

Vind jij dat Ajax Brian Brobbey moet verkopen aan AS Roma voor 21 miljoen euro?

180 stemmen

Ajax - Telstar

Verlies van tand bij nieuwe aanwinst Ajax volgens Heitinga typerend

  Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
John Heitinga

Heitinga zegt na CL-loting precies het tegenovergestelde van wat Ajax-fans vinden

  Gisteren, 19:29
  • Gisteren, 19:29
Joey Veerman en Wout Weghorst en de Champions League-loting

Teruglezen: Zo verliep de CL-loting voor PSV en Ajax

  Gisteren, 19:15
  • Gisteren, 19:15
Arena
307 Reacties
18 Dagen lid
1.089 Likes
Arena
  • 2
    + 1
avatar

21 is ook goed. Die jongen moet je voor dat bedrag meteen zijn koffers laten pakken. Kom op Kroes, niet gaan zanikken voor 4 miljoen.

jerommeke1973
221 Reacties
1.067 Dagen lid
852 Likes
jerommeke1973
  • 0
    + 1
avatar

@Arena groot gelijk, ook al is 21 miljoen veel te veel

Arena
307 Reacties
18 Dagen lid
1.089 Likes
Arena
  • 2
    + 1
avatar

Dat vind jij.

Quarlon
648 Reacties
1.068 Dagen lid
3.401 Likes
Quarlon
  • 0
    + 1
avatar

@jerommeke1973 het is precies zijn etv. Ook al is het ogenschijnlijk een inderdaad te hoog bedrag voor een spits die nauwelijks scoort. Zegt veel over de transfermarkt als dit soort spelers zoveel moeten opbrengen

Quarlon
648 Reacties
1.068 Dagen lid
3.401 Likes
Quarlon
  • 0
    + 1
avatar

Meteen wegbrengen zou ik zeggen!

Sparta010
77 Reacties
705 Dagen lid
623 Likes
Sparta010
  • 0
    + 1
avatar

Gaat niet gebeuren. Roma gaat Gimenez halen en ruilen voor die Dovbyk. Ajax zal nog een seizoen vastzitten aan Brobbey.

ERIMIR
3.298 Reacties
418 Dagen lid
37.300 Likes
ERIMIR
  • 3
    + 1
avatar

Ook niet erg.

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

