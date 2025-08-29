Live voetbal

Ajax heeft opvolger Henderson binnen: McConnell gehuurd van Liverpool

Ajax-aanwinst James McConnell
Foto: © Imago/Realtimes
11 reacties
Niels Hassfeld
29 augustus 2025, 15:38

Ajax heeft James McConnell gehuurd van Liverpool, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De jonge Engelsman zal een jaar in de Johan Cruijff ArenA spelen en daarna weer terugkeren naar Anfield.

Ajax nam deze zomer afscheid van Jordan Henderson, die transfervrij naar Brentford vertrok. De Amsterdammers hoopten een nieuwe ervaren controleur aan de selectie toe te voegen, maar slaagden daar maar niet in. De afgelopen dagen werd de aandacht verlegd van een definitieve transfer naar een huurdeal voor een jonge speler, waarbij het vizier werd gericht op McConnell.

De twintigjarige Engelsman komt tijdelijk over van Liverpool, waarvoor hij tot dusver dertien duels speelde. John Heitinga werkte afgelopen seizoen als assistent van de Engelse kampioen al samen met de middenvelder en weet dus wat hij in huis haalt. Komende zomer keert McConnell weer terug naar Liverpool, aangezien Ajax geen koopoptie heeft bedongen.

“James heeft een echte winnaarsmentaliteit en zal voor het nodige extra gif zorgen binnen de selectie”, laat Alex Kroes weten op de clubkanalen. “Met hem halen wij een speler binnen die als verdedigende controlerende middenvelder kwaliteiten toe gaat voegen aan het team. Hij draait al enkele seizoenen mee binnen de selectie van Liverpool en weet dus wat er verlangd wordt op het allerhoogste niveau.” De technisch directeur ziet in McConnell een speler met veel potentie die de mogelijkheid krijgt zich verder te ontwikkelen in Amsterdam. “Wij zijn erg blij dat hij voor Ajax heeft gekozen.”

11 reacties
Reageren
11 reacties
Hops
210 Reacties
1.067 Dagen lid
1.007 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou Voetbalhoofdstad. Kun je weer weer lekker trekken

Arena
296 Reacties
18 Dagen lid
1.043 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Doe normaal joh.

Hops
210 Reacties
1.067 Dagen lid
1.007 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena... nee hij loopt altijd te zeiken

dilima1966
2.550 Reacties
809 Dagen lid
15.542 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En nu afwachten of hij niet weer een flop gaat worden daar hebben we de buik van vol hopelijk gebeurt dat niet

ERIMIR
3.290 Reacties
418 Dagen lid
37.270 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Hij mag komend seizoen ons een Cl-ticket helpen veiligstellen en zichzelf te laten zien zowel de ED als is de CL. Met de extra inkomsten komend jaar een ervaren nr. 6 binnenhalen en daarna snel opsodemieteren naar Liverpool.

Arena
296 Reacties
18 Dagen lid
1.043 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik ben zeer benieuwd en voorzichtig enthousiast.

Martine
90 Reacties
204 Dagen lid
294 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Verder opleiden bij Ajax, daarna terug naar Liverpool en € 1.500.000 mee 👍👍. Goede deal

ERIMIR
3.290 Reacties
418 Dagen lid
37.270 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als die Ajax helpt aan een CL-ticket zoals Farioli dat vorig seizoen heeft gedaan, levert dat 18,5 mln aan startgeld op. Je hebt gelijk, ik vind het ook geen slechte deal als het je 1,5 mln kost. Win-win situatie voor beide clubs. Ajax weet wel hoe je geld moet verdienen.

Hahahahahaha en jullie dan
971 Reacties
790 Dagen lid
7.057 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Martine dat deed jou clupje fc van seumeren ook met gehuurde Ajacieden dus wat is nu je probleem precies

Martine
90 Reacties
204 Dagen lid
294 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR. Ja dat is waar, maar toch over het boekjaar 2023/2024 een verlies geleden van 9,8 miljoen euro. En Het einde lijkt wat dat betreft nog niet in zicht want de club meldt voor het seizoen 2024/2025 opnieuw een negatief resultaat na belastingen”. Dit wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de verliezen die worden genomen op uitgaande transfers. Terwijl door plaatsing CL het een en ander daarvan in de boeken kan worden weggeschreven Ik denk dat ik de financiën van het bedrijf beter beheer dan degene die het bij Ajax doet.

Martine
90 Reacties
204 Dagen lid
294 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan. Op jou reageer ik niet. Van Seumeren is trouwens een prima self-made ondernemer en dat in tegenstelling tot jou denk ik zomaar

James McConnell

James McConnell
Liverpool Under 21
Team: Liverpool
Leeftijd: 20 jaar (13 sep. 2004)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Liverpool
0
0
2023/2024
Liverpool
3
0
2023/2024
Liverpool
13
0
2022/2023
Liverpool
13
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

