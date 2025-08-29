Ajax heeft opvolger Henderson binnen: McConnell gehuurd van Liverpool

Ajax heeft gehuurd van Liverpool, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De jonge Engelsman zal een jaar in de Johan Cruijff ArenA spelen en daarna weer terugkeren naar Anfield.

Ajax nam deze zomer afscheid van Jordan Henderson, die transfervrij naar Brentford vertrok. De Amsterdammers hoopten een nieuwe ervaren controleur aan de selectie toe te voegen, maar slaagden daar maar niet in. De afgelopen dagen werd de aandacht verlegd van een definitieve transfer naar een huurdeal voor een jonge speler, waarbij het vizier werd gericht op McConnell.

De twintigjarige Engelsman komt tijdelijk over van Liverpool, waarvoor hij tot dusver dertien duels speelde. John Heitinga werkte afgelopen seizoen als assistent van de Engelse kampioen al samen met de middenvelder en weet dus wat hij in huis haalt. Komende zomer keert McConnell weer terug naar Liverpool, aangezien Ajax geen koopoptie heeft bedongen.

“James heeft een echte winnaarsmentaliteit en zal voor het nodige extra gif zorgen binnen de selectie”, laat Alex Kroes weten op de clubkanalen. “Met hem halen wij een speler binnen die als verdedigende controlerende middenvelder kwaliteiten toe gaat voegen aan het team. Hij draait al enkele seizoenen mee binnen de selectie van Liverpool en weet dus wat er verlangd wordt op het allerhoogste niveau.” De technisch directeur ziet in McConnell een speler met veel potentie die de mogelijkheid krijgt zich verder te ontwikkelen in Amsterdam. “Wij zijn erg blij dat hij voor Ajax heeft gekozen.”