Live voetbal

Ajax-speler wordt keihard aangepakt met rapportcijfer -7: ‘Ga eens nadenken!’

Ereronde Ajax-spelers
Foto: © Imago
3 reacties
Luuk van Grinsven
29 augustus 2025, 09:04

Henk Spaan heeft zich in zijn korte column voor Het Parool zeer kritisch uitgelaten over Brian Brobbey. De spits van de Amsterdammers twijfelt over een overstap naar Lille, omdat hij zou hopen op ‘een topclub’.

Aan interesse geen gebrek voor Brobbey deze transferperiode. De spits van Ajax mag vertrekken uit Amsterdam en staat in de belangstelling van Ligue 1-ploegen Stade Rennes en Lille, maar hoopt persoonlijk op een topclub, zo las Spaan onlangs in de Voetbal International. “Ik weet wel dat het in de voetbalwereld niet gebruikelijk is, toch zou ik Brobbey willen aansporen eens na te denken”, schrijft hij.

Artikel gaat verder onder video

“Je kunt beter nadenken dan hopen, Brian. Kijk eens naar door Lille verkochte voetballers in de afgelopen jaren”, zegt Spaan, die doelt op spelers als Nicolas Pepe (voor tachtig miljoen euro naar Arsenal), Victor Osimhen (78 miljoen euro naar Napoli) en Rafael Leão (dertig miljoen euro naar AC Milan).

“Ze hebben in Genesio een uitstekende trainer en in Olivier Létang een van de beste voorzitters van de Ligue, zo niet de beste. Lille speelt met buitenspelers als de geweldige Zhegrova. Zijn concurrent is Olivier Giroud, 38 jaar. Nadenken, Brian. Denk na. Je kan het”, sluit Spaan zijn column af. De presentator opent zijn teksten altijd met een rapportcijfer voor de hoofdpersoon. Brobbey krijgt deze keer een -7.

➡️ Meer nieuws over Brobbey

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax - Telstar

Verlies van tand bij nieuwe aanwinst Ajax volgens Heitinga typerend

  • Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Feyenoord stalt Stengs, AZ doet grootste aankoop ooit

  • Gisteren, 21:47
  • Gisteren, 21:47
John Heitinga

Heitinga zegt na CL-loting precies het tegenovergestelde van wat Ajax-fans vinden

  • Gisteren, 19:29
  • Gisteren, 19:29
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Hurricane.
310 Reacties
387 Dagen lid
2.318 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is niet veel. Dat is 7 x minder dan een nul. Niet echt een goed cijfer met het oog op verkoop.

Arena
285 Reacties
18 Dagen lid
1.007 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alsof eventueel geinteresseerde clubs kijken naar het rapportcijfer dat nota bene Henk Spaan een speler geeft. Echt wat klets je weer uit je nek joh.

Arena
285 Reacties
18 Dagen lid
1.007 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Belachelijk die rapportcijfers. Voor de rest: Brobbey overschat zichzelf inderdaad. Hij moet zich realiseren dat een topclub er (voorlopig) voor hem niet inzit. Je kunt beter wat lager op de ladder instromen dan kun je tenminste nog lekker voetballen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Hurricane.
310 Reacties
387 Dagen lid
2.318 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is niet veel. Dat is 7 x minder dan een nul. Niet echt een goed cijfer met het oog op verkoop.

Arena
285 Reacties
18 Dagen lid
1.007 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alsof eventueel geinteresseerde clubs kijken naar het rapportcijfer dat nota bene Henk Spaan een speler geeft. Echt wat klets je weer uit je nek joh.

Arena
285 Reacties
18 Dagen lid
1.007 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Belachelijk die rapportcijfers. Voor de rest: Brobbey overschat zichzelf inderdaad. Hij moet zich realiseren dat een topclub er (voorlopig) voor hem niet inzit. Je kunt beter wat lager op de ladder instromen dan kun je tenminste nog lekker voetballen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lyon
2
4
6
2
Toulouse
2
3
6
3
PSG
2
2
6
4
Strasbourg
2
2
6
5
Lille
2
1
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel