Ajax-speler wordt keihard aangepakt met rapportcijfer -7: ‘Ga eens nadenken!’

Henk Spaan heeft zich in zijn korte column voor Het Parool zeer kritisch uitgelaten over . De spits van de Amsterdammers twijfelt over een overstap naar Lille, omdat hij zou hopen op ‘een topclub’.

Aan interesse geen gebrek voor Brobbey deze transferperiode. De spits van Ajax mag vertrekken uit Amsterdam en staat in de belangstelling van Ligue 1-ploegen Stade Rennes en Lille, maar hoopt persoonlijk op een topclub, zo las Spaan onlangs in de Voetbal International. “Ik weet wel dat het in de voetbalwereld niet gebruikelijk is, toch zou ik Brobbey willen aansporen eens na te denken”, schrijft hij.

“Je kunt beter nadenken dan hopen, Brian. Kijk eens naar door Lille verkochte voetballers in de afgelopen jaren”, zegt Spaan, die doelt op spelers als Nicolas Pepe (voor tachtig miljoen euro naar Arsenal), Victor Osimhen (78 miljoen euro naar Napoli) en Rafael Leão (dertig miljoen euro naar AC Milan).

“Ze hebben in Genesio een uitstekende trainer en in Olivier Létang een van de beste voorzitters van de Ligue, zo niet de beste. Lille speelt met buitenspelers als de geweldige Zhegrova. Zijn concurrent is Olivier Giroud, 38 jaar. Nadenken, Brian. Denk na. Je kan het”, sluit Spaan zijn column af. De presentator opent zijn teksten altijd met een rapportcijfer voor de hoofdpersoon. Brobbey krijgt deze keer een -7.