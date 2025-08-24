Ajax signaleert spits met rijk Eredivisie-verleden als opvolger Brian Brobbey

Mocht Ajax deze zomer nog afscheid kunnen nemen van , dan schakelt de Amsterdamse club door naar een spits met een Eredivisie-verleden. De Telegraaf meldt zondagavond dat Ajax in van AS Monaco een geschikte opvolger van Brobbey zien.

Een zomers vertrek van Brobbey bij Ajax lijkt nog altijd reëel. Hoofdtrainer John Heitinga bevestigde afgelopen vrijdag namelijk tegenover ESPN dat er een bod is binnengekomen op de spits. Van welke club het bod afkomstig is, vertelde Heitinga niet. Ajax mikt naar verluidt op een transfersom van 25 miljoen euro inclusief bonussen voor Brobbey.

Artikel gaat verder onder video

Bij een vertrek van Brobbey is Wout Weghorst de enige overgebleven echte spits, die ook al veel op het hoogste niveau heeft gespeeld. Don-Angelo Konadu kan ook die rol vervullen, maar is nog maar negentien jaar en speelt vooral zijn wedstrijden in Jong Ajax. Derhalve is het aannemelijk dat Ajax bij een vertrek van Brobbey de transfermarkt zal bestormen.

Boadu, enkelvoudig international van het Nederlands elftal, is in dat geval een serieuze gegadigde om de spitspositie bij Ajax te komen versterken. De 24-jarige Amsterdammer zit op een dood spoor bij AS Monaco en volgens De Telegraaf wil de Franse club hem mogelijk zelfs transfervrij laten vertrekken, ondanks een tot medio volgend jaar doorlopend contract.

Boadu heeft een rijk Eredivisie-verleden, met dienstverbanden bij AZ en FC Twente. Voor AZ speelde hij in het verleden 88 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 38 doelpunten en 17 assists. Voor FC Twente noteerde hij in het seizoen 2023/24 drie treffers in elf duels. In 75 Eredivisie-wedstrijden maakte Boadu 35 doelpunten en leverde hij 11 assists.

Vorig seizoen presteerde Boadu op huurbasis verdienstelijk bij VfL Bochum, met negen doelpunten en één assist in twintig officiële wedstrijden.