Opmerkelijk: Ajax wordt benadeeld, maar John Heitinga reageert uiterst sportief

Ajax werd zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (2-0 overwinning) benadeeld door de arbitrage, toen scheidsrechter Marc Nagtegaal een tackle van op volkomen verkeerd inschatte. Hoofdtrainer John Heitinga van Ajax reageert na afloop echter uiterst sportief.

In de 58ste minuut van de wedstrijd werd Moro op de rand van het strafschopgebied getorpedeerd door Van der Kust. De Spaanse vleugelaanvaller van Ajax was nadat Wout Weghorst een kopduel had gewonnen net eerder bij de bal dan zijn directe tegenstander van Heracles, en lanceerde zichzelf richting het doel.

Moro leek vrije doorgang te hebben tot het doel van Heracles, maar Van der Kust trok met een tackle aan de noodrem. De Ajax-buitenspeler kwam ten val, maar Nagtegaal floot niet voor een overtreding. Videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep evenmin in, omdat Moro in zijn ogen geen doorgebroken speler was en dus niet met rood bestraft hoefde te worden.

Het handelen van de arbitrage zorgde voor veel boosheid bij veel spelers én fans van Ajax. Zij vonden dat Van der Kust met rood van het veld gestuurd had moeten worden, nu Moro vrije doorgang richting het doel van Heracles leek te hebben. Heitinga reageert echter uiterst sportief wanneer hij na afloop bij ESPN wordt geconfronteerd met de beelden van het moment. “Het is in ieder geval een overtreding. Geel, denk ik. Geel is genoeg”, aldus de coach van Ajax.

Analist Bram van Polen vindt een gele kaart ook voldoende. “Ik vond het geen rode kaart, omdat hij niet doorgebroken is. Het is ook niet een hele harde overtreding. Maar dat Nagtegaal hier niet voor fluit, vond ik wel echt heel bijzonder. En met mij het hele stadion. Hij is véél te laat. Ik denk dat de scheidsrechter Moro niet doorgebroken vond, omdat er links nog een speler van Heracles liep.”

