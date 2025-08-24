Basisspeler van Ajax doet opvallende onthulling: 'Ik wil blijven, maar mag verkocht worden'

Kian Fitz-Jim mag vertrekken bij Ajax. Dat heeft de middenvelder van Ajax na afloop van het gewonnen duel tegen Heracles Almelo (2-0) aangegeven in gesprek met ESPN. Het jeugdproduct van de Amsterdamse club hoopt zelf dat hij deze zomer in de Johan Cruijff ArenA blijft.

In gesprek met Hans Kraay junior wordt Fitz-Jim gevraagd naar zijn toekomst. Daar is de 22-jarige middenvelder bijzonder open over: "Het liefst wil ik natuurlijk bij Ajax blijven. Alleen als er iets voor mij komt, dan mag ik in principe weg. Dan mag ik verhuurd of verkocht worden", zegt Fitz-Jim. Die opmerking verbaast verslaggever Hans Kraay junior: "Ze gaan jou niet verkopen? Kom op hé", zegt de journalist, waarna Fitz-Jim begint te lachen.

Artikel gaat verder onder video

De geboren Amsterdammer, die zondag als verdedigende middenvelder speelde tegen Heracles, vervolgt: "Ik speel hier echt heel graag en heb ook het gevoel dat ik niet klaar ben hier. Ik wil heel graag blijven, maar moet wel spelen", legt hij uit.

ESPN-analist Bram van Polen luisterde vanaf de rand van het veld mee naar het interview en denkt dat technisch directeur Alex Kroes er onverstandig aan doet om Fitz-Jim te laten vertrekken: "Ik zou hem als Ajax niet heel snel van de hand doen."