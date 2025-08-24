Live voetbal 6

Berghuis en Weghorst gidsen Ajax op emotionele zondag in Amsterdam langs Heracles

Steven Berghuis van Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
24 augustus 2025

Ajax heeft zondag de tweede zege van het seizoen geboekt in eigen huis tegen Heracles Almelo: 2-0. Het duel werd omringd door emotie, wat alles te maken heeft met de gruwelijke dood van Lisa (17) eerder deze week. In minuut zeventien stond het hele stadion hierbij stil met een bijzonder applaus.

John Heitinga moest bij Ajax de nodige wijzigingen aanbrengen. De oefenmeester kon geen beroep doen op Bertrand Traoré, Mika Godts en Ko Itakura, terwijl Davy Klaassen op de bank begon. Desondanks begon Ajax erg sterk tegen Heracles. De Amsterdammers regen de kansen aaneen in de openingsfase, maar verzuimden op voorsprong te komen.

Na zeventien minuten spelen legde scheidsrechter Marc Nagtegaal het spel stil voor een emotioneel moment. Zoals aangekondigd ging de hele Johan Cruijff ArenA applaudisseren voor de zeventienjarige Lisa uit Abcoude, die afgelopen week om het leven werd gebracht in de buurt van het stadion van Ajax. Na afloop van deze minuut bleef het publiek voelbaar in de emotie hangen, waarna het even duurde voor de wedstrijd weer op gang kwam.

Na ruim dertig minuten kwam Ajax dan toch op voorsprong. Oscar Gloukh ging de combinatie aan met Taylor en kreeg de kans om uit te halen, maar zijn schot werd gesmoord. De bal belandde echter voor de voeten van aanvoerder Steven Berghuis, die niet twijfelde en hard binnenschoot. In de loop van de eerste helft probeerde Heracles nog wel een paar keer om gevaarlijk te worden, maar slaagde daar niet in. Daardoor zocht Ajax met een minimale voorsprong de kleedkamer op.

In de tweede helft hadden beide ploegen moeite om op gang te komen. Ajax wist na de pauze wel hier en daar een goede kans bij elkaar te voetballen, wat vlak voor tijd nog tot een treffer van Wout Weghorst leidde. De arbitrage op het veld keurde de goal eerst af wegens buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR bleek dat hier geen sprake van was. Daardoor verdubbelde de spits de marge: 2-0. Ajax klimt daarmee naar de derde plek, met zeven punten uit drie duels. Heracles staat na het duel weer op de laatste plaats.

Arena
211 Reacties
13 Dagen lid
754 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Veel kansen gemist, dat mag echt wel stukken beter. Voor de rest: mooi moment in de 17e minuut voor Lisa. Punten zijn binnen, dus dat is wel ok.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.342 Reacties
1.063 Dagen lid
18.623 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Tja als je de kansen gewoon eens afmaakt dan win je met 7-0.. nu hou je het spannend tot de 89ste minuut.

Ajax - Heracles

2 - 0
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

