Berghuis en Weghorst gidsen Ajax op emotionele zondag in Amsterdam langs Heracles

Ajax heeft zondag de tweede zege van het seizoen geboekt in eigen huis tegen Heracles Almelo: 2-0. Het duel werd omringd door emotie, wat alles te maken heeft met de gruwelijke dood van Lisa (17) eerder deze week. In minuut zeventien stond het hele stadion hierbij stil met een bijzonder applaus.

John Heitinga moest bij Ajax de nodige wijzigingen aanbrengen. De oefenmeester kon geen beroep doen op Bertrand Traoré, Mika Godts en Ko Itakura, terwijl Davy Klaassen op de bank begon. Desondanks begon Ajax erg sterk tegen Heracles. De Amsterdammers regen de kansen aaneen in de openingsfase, maar verzuimden op voorsprong te komen.

Artikel gaat verder onder video

Na zeventien minuten spelen legde scheidsrechter Marc Nagtegaal het spel stil voor een emotioneel moment. Zoals aangekondigd ging de hele Johan Cruijff ArenA applaudisseren voor de zeventienjarige Lisa uit Abcoude, die afgelopen week om het leven werd gebracht in de buurt van het stadion van Ajax. Na afloop van deze minuut bleef het publiek voelbaar in de emotie hangen, waarna het even duurde voor de wedstrijd weer op gang kwam.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Kippenvel: Johan Cruijff ArenA applaudisseert voor om het leven gebrachte Lisa (17) ❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) August 24, 2025

Na ruim dertig minuten kwam Ajax dan toch op voorsprong. Oscar Gloukh ging de combinatie aan met Taylor en kreeg de kans om uit te halen, maar zijn schot werd gesmoord. De bal belandde echter voor de voeten van aanvoerder Steven Berghuis, die niet twijfelde en hard binnenschoot. In de loop van de eerste helft probeerde Heracles nog wel een paar keer om gevaarlijk te worden, maar slaagde daar niet in. Daardoor zocht Ajax met een minimale voorsprong de kleedkamer op.

In de tweede helft hadden beide ploegen moeite om op gang te komen. Ajax wist na de pauze wel hier en daar een goede kans bij elkaar te voetballen, wat vlak voor tijd nog tot een treffer van Wout Weghorst leidde. De arbitrage op het veld keurde de goal eerst af wegens buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR bleek dat hier geen sprake van was. Daardoor verdubbelde de spits de marge: 2-0. Ajax klimt daarmee naar de derde plek, met zeven punten uit drie duels. Heracles staat na het duel weer op de laatste plaats.