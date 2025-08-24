Supporters van Ajax komen met indrukwekkend eerbetoon na dood van Lisa (17)

De supporters van Ajax hebben zondag een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor de overleden Lisa (17) uit Abcoude. Lisa werd in de nacht van dinsdag op woensdag op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Lisa was fan van Ajax en werd zondag met een minuut applaus herdacht.

De dood van Lisa heeft voor geschokte reacties gezorgd in heel het land. De tiener uit Abcoude fietste woensdagnacht na het stappen vanaf het Leidseplein in Amsterdam terug naar huis, maar werd onderweg op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte in de zaak is een 22-jarige asielzoeker.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Ajax besloten in actie te komen en kondigden een actie in de zeventiende minuut van de wedstrijd in. De familie gaf daarvoor toestemming en noemde het een mooi gebaar. Het gezin bezocht graag wedstrijden van Ajax.

Het werd zondagmiddag in minuut 17 een indrukwekkend moment in de Johan Cruijff ArenA, toen de supporters van de Amsterdamse club massaal gingen staan en applaudisseren. Scheidsrechter Marc Nagtegaal voelde het moment perfect aan en legde het spel stil.

Eerder op de dag werd Lisa op een soortgelijke manier ook al herdacht bij de wedstrijd tussen NEC en NAC Breda in Nijmegen.

Bekijk hieronder de beelden: