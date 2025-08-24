Wout Weghorst betuigt respect aan scheidsrechter Marc Nagtegaal: ‘Kippenvel’

Scheidsrechter Marc Nagtegaal kan halverwege Ajax - Heracles Almelo (1-0 ruststand) rekenen op complimenten. Dit vanwege de manier waarop hij in de zeventiende minuut van de wedstrijd omging met het eerbetoon dat de Johan Cruijff ArenA bracht aan de overleden Lisa uit Abcoude.

Volg Ajax - Heracles Almelo hier in ons liveblog!

De dood van Lisa heeft voor geschokte reacties gezorgd in heel het land. De tiener uit Abcoude fietste woensdagnacht na het stappen vanaf het Leidseplein in Amsterdam terug naar huis, maar werd onderweg op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte in de zaak is een 22-jarige asielzoeker.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Ajax besloten in actie te komen en kondigden een actie in de zeventiende minuut van de wedstrijd in. De familie gaf daarvoor toestemming en noemde het een mooi gebaar. Het gezin bezocht graag wedstrijden van Ajax.

Het werd zondagmiddag in minuut zeventien een indrukwekkend moment in de Johan Cruijff ArenA, toen de supporters van de Amsterdamse club én de meegereisde Heracles-fans massaal gingen staan en applaudisseren. Scheidsrechter Marc Nagtegaal voelde het moment perfect aan.

Te zien was hoe Nagtegaal bij een doeltrap van Heracles Almelo, vlak voordat de zeventiende minuut inging, naar Ajax-spits Wout Weghorst toeliep (zie afbeelding hieronder). Weghorst stond op de rand van het strafschopgebied klaar om de bezoekers vast te zetten, maar kreeg van Nagtegaal te horen dat het duel een minuut stil zou komen te liggen, vanwege het eerbetoon aan Lisa.

© ESPN

Vervolgens volgde een minuut applaus waaraan Nagtegaal zelf ook deelnam. Hij kreeg tijdens het minuut applaus een knipoog van Weghorst, die daarmee zijn respect aan de arbiter leek te betuigen (zie afbeelding hieronder).

“Het moment van de eerste helft. Kippenvel. Een prachtige minuut applaus”, zegt ESPN-presentatrice Aletha Leidelmeijer in de rust langs het veld van de Johan Cruijjff ArenA. “De scheidsrechter deed het ook mooi, door het spel echt stil te leggen.”

“Ja, het was heel indrukwekkend”, beaamt analist Bram van Polen. “Ik vond het ook indrukwekkend dat alles spelers op het veld even hun moment pakten en mee-applaudisseerden. Écht een kippenvelmoment.”

© ESPN

Het minuut applaus bij Ajax - Heracles Almelo onderscheidde zich daarmee van het minuut applaus van eerder op de zondag bij NEC - NAC Breda. In laatstgenoemde wedstrijd klonk er ook een minuut applaus vanaf de tribunes vanaf de zeventiende minuut (in plaats van tijdens de zeventiende minuut), maar werd er op het veld wel gewoon door gevoetbald. Tijdens sc Heerenveen - FC Twente en FC Utrecht - Excelsior was er geen eerbetoon voor de overleden Lisa.