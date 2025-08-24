Live voetbal 3

Kraay weet door wie Steijn mislukte bij Ajax: 'Wat een eikel was dat!'

Maurice Steijn
Foto: © Imago
Dominic Mostert
24 augustus 2025, 13:41

Hans Kraay junior denkt dat Maurice Steijn goed op zijn plek is bij Sparta Rotterdam. De trainer presteert na zijn terugkeer op Het Kasteel opnieuw uitstekend. Dat Steijn niet slaagde bij Ajax, komt volgens Kraay ook mede door de samenwerking met toenmalig directeur Sven Mislintat.

Steijn loodste Sparta in het seizoen 2022/23 naar de zesde plaats in de Eredivisie en werd beloond met een overstap naar Ajax, waarmee hij een historisch slechte seizoensstart beleefde. Al in oktober 2023 werd hij ontslagen; een jaar later keerde Steijn bij Sparta terug op het oude nest. Hij haalde Sparta uit degradatiegevaar en eindigde op de twaalfde plek.

Dit seizoen heeft Sparta al zes punten: na een forse nederlaag tegen PSV (6-1) volgden knappe zeges op FC Utrecht (2-1) en Go Ahead Eagles (0-3). “Hij is geweldig gestart”, stelt Kraay zondag bij Goedemorgen Eredivisie. “Soms kan het toch ook wel zijn dat je net niet goed genoeg bent voor de top, en dat je verschrikkelijk goed bent voor de subtop?”

“Ik bedoel dat positief”, maakt hij duidelijk. “Het kan weleens zo zijn dat jouw top als mens, als trainer, ligt in de subtop, en dat je daar een geweldige trainer kan zijn. En dat al dat gedoe wat je in de echte top om je heen hebt, je niet zo goed bevalt. En Mislintat heeft ook niet meegeholpen. Wat een eikel was dat. Een zakkenvuller!”

  Gisteren, 23:04
  Gisteren, 23:03
  Gisteren, 22:55
Maurice Steijn

Maurice Steijn
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (20 nov. 1973)

