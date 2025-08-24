Bedroefde sfeer in Johan Cruijff ArenA bij Ajax - Heracles Almelo

Er is zondagmiddag sprake van een bedrukte sfeer in de Johan Cruijff Arena, voorafgaand aan het thuisduel van Ajax met Heracles Almelo (aftrap 16.45 uur). Volgens ESPN-verslaggeefster Aletha Leidelmeijer heeft dat te maken met de schokkende dood van de zeventienjarige Lisa uit Abcoude.

Vrijdag werd duidelijk dat Ajax tijdens de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo zal stilstaan bij de dood van Lisa, die voor geschokte reacties heeft gezorgd in Nederland. De tiener uit Abcoude fietste woensdagnacht na het stappen vanaf het Leidseplein in Amsterdam terug naar huis, maar werd onderweg op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte in de zaak is een 22-jarige asielzoeker.

De gruwelijke daad vond plaats aan de Holterbergweg, op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena en trainingscomplex De Toekomst van Ajax. ‘Als signaal tegen zinloos geweld in het algemeen en als steun voor de nabestaanden van Lisa in het bijzonder’, klinkt zondag in de zeventiende minuut van de wedstrijd een minuut applaus.

Lisa en haar familie waren trouwe Ajax-supporters en kwamen graag naar de Johan Cruijff ArenA, zo bevestigde woordvoerder Selma Hetharia van de familie zondag tegenover het Algemeen Dagblad. Hetharia liet weten dat de familie het gebaar dat Ajax zondag maakt voor Lisa waardeert.

Leidelmeijer is zondag namens ESPN aanwezig in de Johan Cruijff ArenA en verzorgt samen met oud-voetballer Bram van Polen de analyse rondom Ajax – Heracles Almelo. Volgens de presentatrice heeft de gebeurtenis op iedereen in het stadion indruk gemaakt: “Dat voel je hier inderdaad. Ze kwam hier graag met het haar gezinsleden. Het is ongelooflijk. Jij hebt een dochter, ik ook.”

Van Polen reageert: “Je wordt er zó naar van. Het houdt je ook continu bezig. Dat is bij mij in elk geval zo. Het is zó verschrikkelijk. Ik kan er gewoon met mijn kop niet bij dat je dat een ander mens zou kunnen aandoen. Het is in- en intriest”

Leidelmeijer: “Je merkt het ook hier. Als je binnenkomt en je vraag aan de mensen hoe het gaat. Het doet wat als erlangs rijdt. Het enige wat je dan kunt doen, is een eerbetoon brengen.”